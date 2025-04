Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Akara Swiss Diversity Property Fund PK steigert die Cashflow-Rendite auf 3.04% im Geschäftsjahr 2024



16.04.2025 / 10:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) schliesst das Geschäftsjahr 2024 (01.01.-31.12.2024) mit einer starken Anlagerendite von 4.46% ab. Diese setzt sich zusammen aus einer Cashflow-Rendite von 3.04% und einer Wertänderungsrendite von 1.42%. Die Anlagerendite liegt damit im Geschäftsjahr 0.85% über dem Vergleichsbenchmark KGAST Immo-Index gemischt - seit Lancierung (25. Oktober 2016) liegt die Überperformance solide 7.59 Prozentpunkte über dem Durchschnitt dieses Benchmarks. Attraktive Ausschüttungsrendite und Stärkung der Eigenkapitalseite

Die steuerbefreite Ausschüttungsrendite befindet sich mit soliden 3.04% im Zielrahmen. Mit Zahlungsdatum 25. April 2025 werden CHF 35.00 pro Anteil an die Anleger ausgeschüttet, die Ausschüttung entspricht dabei rund 91% des realisierten Erfolgs im Berichtsjahr 2024. Zur Stärkung der Eigenkapitalseite wurde im vergangenen Jahr durch zwei Emissionen Eigenkapital in Höhe von CHF 85 Mio. aufgenommen und für die Anbindung weiterer Liegenschaften und die Finanzierung unserer Entwicklungsprojekte eingesetzt. Die Zeichnungsfrist der nächsten, 14. Kapitalerhöhung findet vom Montag, 28. April bis Freitag, 16. Mai 2025 statt. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am Freitag, 30. Mai 2025. Die detaillierten Emissionskonditionen werden am Donnerstag, 17. April 2025 publiziert. Stärkung des Portfolios und erfolgreiche Vermietungen

Das Portfolio wurde durch aktives Management, Neubauprojekte, selektierte Zukäufe und strategische Verkäufe weiter gestärkt, was zu einer weiteren Verbesserung der Nettorendite führte. Das Portfolio umfasst per Stichtag insgesamt 160 Liegenschaften, darunter 10 Entwicklungsprojekte. Der Verkehrswert erhöhte sich um rund 10% und beträgt nun CHF 2.97 Mrd. Dank erfolgreichen Neuvermietungen, Zukäufen, Wiedervermietungen und Mietzinsanpassungen erhöhten sich die Mietzinseinnahmen um 14% auf CHF 92 Mio., mit einem Like-for-Like-Wachstum von starken 3.2%. Neben erfolgreichen Erstvermietungen bei Wohnentwicklungsprojekten, beispielsweise in Uitikon-Waldegg oder in Zürich-Wollishofen, konnten wir bei unseren Bestandsliegenschaften das positive Momentum aufrechterhalten, unter anderem durch Vertragsverlängerungen und neue Mietverträge für rund 27 000 m² kommerzielle Flächen. Im Zusammenspiel mit unserer qualitativ starken Mieterschaft war es uns so möglich, die Mietausfallrate von 3.45% auf 2.74% zu reduzieren. Als neue Mieter für kommerzielle Flächen konnten renommierte Unternehmen wie Tertianum, Helsana, VZ Vermögenszentrum und Coop gewonnen werden. Der WAULT konnte im Geschäftsjahr so von 4.1 auf 4.5 Jahre erhöht werden. Erfolgreiche Akquisitionen und strategische Verkäufe

Der Akara Diversity PK hat 2024 sechs Bestandsliegenschaften im Wert von rund CHF 160 Mio. erworben, darunter zwei Sale-and-Rentback-Transaktionen mit etablierten Schweizer Unternehmen. Zusätzlich wurden zwei attraktive Kommerzliegenschaften mit soliden Mietern und langfristigem Umnutzungspotenzial für Wohnen akquiriert. Eine attraktive Wohnliegenschaft, die speziell auf Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet ist, wurde zudem in Etoy (VD) gekauft. Neben diesen Bestandsliegenschaften konnte der Fonds vier Entwicklungs- und Bauprojekte mit einem Projektvolumen von rund CHF 300 Mio. in die Projektpipeline aufnehmen, darunter Projekte in Belmont-sur-Lausanne, Giubiasco und Plan-les-Ouates bei Genf. Sieben der gesamthaft zehn Akquisitionen wurden im exklusiven Verfahren gekauft. Der Einwertungsgewinn sämtlicher Zukäufe lag bei knapp CHF 3 Mio. Darüber hinaus wurden neun kleinere Wohnliegenschaften im Wert von rund CHF 50 Mio. veräussert und eine sanierte Liegenschaft im Raum Genf verkauft. Die Verkäufe erfolgten mit einem realisierten Kapitalgewinn in der Höhe von über CHF 9 Mio. Zudem tragen sie dazu bei, die Cashflow-Rendite und die Portfolioeffizienz des Produkts zu steigern. Lukrative Entwicklungspipeline

Im Bereich Development wurden 23 Projekte bis zur Baubewilligung geführt, mit Fokus auf urbane Nachverdichtung, nachhaltige Bauweisen und zusätzlichen Wohnraum. Im Bereich Construction realisierte das Team 68 Projekte, darunter vier bedeutende Neubauten mit rund 150 Wohnungen, die erfolgreich abgeschlossen wurden. Der zusätzliche Sollmietertrag aus diesen vier Neubauten beträgt rund CHF 3.7 Mio. und liegt je nach Objekt zwischen 10-20% über dem ursprünglich angenommenen Mietzins. Die noch laufenden Bauprojekte erstrecken sich über verschiedene Regionen, insbesondere Zürich, Lausanne und Genf, und umfassen sowohl Neubau- als auch Revitalisierungsprojekte. Bis Ende 2029 sind rund 900 Wohnungen und 15 000 m² Kommerzfläche geplant. Detailinformationen und Präsentation

Den Jahresbericht und die Aufzeichnung der Präsentation zum Jahresabschluss finden Sie auf unserer Website . Fondsportrait Akara Diversity PK

Der Akara Diversity PK mit einem Gesamtanlagevermögen von rund CHF 3.0 Mrd. steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten. Medienmitteilung (PDF)

Jahresbericht (PDF)

Video Präsentation Jahresabschluss Zug, 16. April 2025 Steigerung der Anlagerendite auf 4.46% (Cashflow: 3.04% / Wertänderung: 1.42%)

Attraktive Ausschüttung von CHF 35.00 pro Anteilsschein

Stärkung des Portfolios und Erhöhung der Mietzinseinnahmen um 14%

Senkung der Mietausfallrate von 3.45% auf 2.74%

Outperformance von 7.59 (über 8 Jahre) respektive 0.85 Prozentpunkten (über 1 Jahr) gegenüber KGAST Immo Index gemischt Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Monika Gadola Hug, Head Client Relations

Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über rund CHF 13 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.



Ende der Medienmitteilungen