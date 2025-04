München - Die Spritpreise an deutschen Tankstellen sind zuletzt weiter gesunken, laut ADAC aber immer noch nicht auf ein angemessenes Niveau.Wie ein Sprecher des ADAC am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte, kostete ein Liter E10 am Dienstag im bundesweiten Schnitt 1,681 Euro und damit 0,8 Cent weniger als in der Woche zuvor. Für einen Liter Diesel zahlte man 1,572 Euro, ein Rückgang von 1,9 Cent. Die Differenz zwischen den Kraftstoffarten betrug damit 10,9 Cent pro Liter gegenüber 9,8 Cent in der Vorwoche.Bereits Anfang des Monats waren die Preise in beiden Kategorien gesunken, laut ADAC allerdings mit Blick auf den Ölpreis-Einbruch in einem zu geringen Ausmaß. Durch den erneuten Rückgang näherten sich die Preise an einen angemessenen Wert an, seien aber weiterhin zu hoch, so der Sprecher. Für den Dieselpreis geht es jetzt seit neun Wochen konstant nach unten, während sich E10 zwischenzeitlich auch verteuert hatte.