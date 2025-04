Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

16.04.2025 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG



Unternehmen: FORTEC Elektronik AG

ISIN: DE0005774103



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.04.2025

Kursziel: 22,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Neuaufträge in strategischen Wachstumsmärkten gemeldet - Konjunkturschwäche dürfte kurzfristig aber weiter belasten



FORTEC Elektronik hat gestern Neuaufträge mit einem Volumen von insgesamt ca. 4 Mio. EUR in den strategischen Wachstumsbranchen Medical, Railway und Defence gemeldet sowie weitere Aufträge aus dem Verteidigungssektor avisiert.



Beide Segmente profitieren: Im größeren Segment Datenvisualisierung (Umsatzanteil H1: 59%) gewann FORTEC einen Kundenauftrag i.H.v. rund 2,5 Mio. EUR für einen Anzeige- und Bedienmonitor für eine Röntgen-Anlage. Darüber hinaus bekam das Unternehmen in diesem Segment aus dem wachstumsstarken Defence-Markt einen Auftrag über rund 0,5 Mio. EUR für ein Drohnenabwehrsystem. Im Segment Stromversorgungen (Umsatzanteil H1: 41%) wurde ein Auftrag über rund 1,0 Mio. EUR im Bereich Railway gesichert, der sowohl die anspruchsvolle Leistungselektronik für Blackboxen in Zügen als auch DC/DC-Wandler für modulare Box-PCs umfasst. Zudem steht das Segment Stromversorgungen laut Vorstand kurz vor der Beauftragung eines weiteren Defence-Projektvolumens von rund 3,5 Mio. EUR.



Auftragsbestand nach Q3 leicht rückläufig: Trotz der genannten Auftragserfolge ging der Auftragsbestand FORTECs per 31.03. gegenüber H1 um 7,0% qoq auf 52,1 Mio. EUR zurück (31.12.: 56,0 Mio. EUR). Gegenüber Vorjahr bedeutet dies sogar einen Rückgang um 18,8%. Allerdings war laut FORTEC nur ein geringer Teil des Röntgen-Auftrags (rund 0,5 Mio. EUR) bereits im genannten Auftragsbestand eingebucht worden. Die Neu- und avisierten Folgeaufträge sowie die damit verbundene weitere Diversifikation der Endmärkte stimmen uns hoffnungsvoll, dass die Talsohle in der Auftragsentwicklung inzwischen erreicht wurde.



Guidance 2025 bleibt ambitioniert: Nichtsdestotrotz setzt das Erreichen der Unterkante der Guidance 2025 (Umsatz 80-95 Mio. EUR) für H2 weitgehend stabile Erlöse voraus, was wir aufgrund der aktuellen globalen Entwicklungen als zunehmend anspruchsvoll erachten. So dürften die aktuellen Zollstreitigkeiten im wichtigen Auslandsmarkt USA für eine andauernde Investitionszurückhaltung der Industriekunden sorgen und vor allem die Geschäftsentwicklung des Segments Datenvisualisierung kurzfristig weiter belasten (Segmentumsatz H1: -28,3% yoy). Auch deutet für den Kernmarkt Deutschland das Konjunkturbarometer des Branchenverbands ZVEI noch nicht auf eine Erholung hin. So lagen in den ersten beiden Monaten Januar und Februar die Auftragseingänge der Industrie um 1,6% unter Vorjahr (DE: -11,4% yoy; Ausland: +6,7% yoy) und die Umsätze gingen um 3,7% yoy zurück (DE: -6,7% yoy; Ausland: -1,2% yoy). Vor diesem Hintergrund reduzieren wir unsere Erwartungen an den restlichen Jahresverlauf und positionieren uns ergebnisseitig nun unter der Guidance. Die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal wird FORTEC am 28. Mai präsentieren.



Fazit: Die Neuaufträge in den strategischen Wachstumsmärkten Medizin, Bahn und Verteidigung stützen u.E. kurzfristig in erster Linie das Sentiment und bedeuten wichtige Weichenstellungen für die Zukunft, dürften den breiten konjunkturellen Gegenwind aber zunächst kaum abmildern. Zwar spiegeln unsere angesichts der Zollhemmnisse angepassten Prognosen eine Verfehlung der Guidance wider, doch erachten wir FORTEC nach wie vor als langfristig attraktives Value-Investment (KBV: 0,9x). Daher bestätigen wir unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 22,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32266.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2119324 16.04.2025 CET/CEST



°