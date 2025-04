(Neu: Aussagen aus der Pressekonferenz zu Zöllen, aktueller Aktienkurs)

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat im Auftaktquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. "Sartorius ist sehr gut ins neue Jahr gestartet, insbesondere setzt sich der starke Trend in unserem Geschäft mit Verbrauchsmaterialien fort", sagte der noch bis Sommer amtierende Konzernchef Joachim Kreuzburg am Mittwoch in Göttingen. Zurückhaltender seien Kunden hingegen noch bei Investitionen in Laborinstrumente und Equipment. Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich und gab einen konkreten Ausblick.

Die im bisherigen Jahresverlauf schlecht gelaufene Sartorius-Aktie legte im frühen Handel an der Dax-Spitze bis auf gut 212 Euro zu. Die Anteile der Tochter Sartorius Stedim Biotech gewannen in Paris mehr als 7 Prozent auf gut 185,55 Euro. Die gute Geschäftsentwicklung sollte die Märkte von der Fortsetzung der Erholung überzeugen, erklärte Analyst James Vane-Tempest vom Investmenthaus Jefferies.

Der Umsatz soll im laufenden Jahr um etwa 6 Prozent steigen, teilte der Dax-Konzern in Göttingen mit. Dabei soll vor allem die größere Bioprocess-Sparte zum Wachstum beitragen. In diesem Bereich verkauft Sartorius Technologien für die Herstellung biopharmazeutisch hergestellter Medikamente. Die kleinere Sparte für Laborbedarf dürfte hingegen nur leicht wachsen.

Vom Umsatz sollen im Konzern rund 29 bis 30 (Vorjahr: 28,0) Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben. Nicht in der Margenprognose enthalten seien allerdings mögliche Effekte aus Zöllen, hieß es mit Blick auf die von den USA losgetretenen internationalen Handelskonflikte.

Sartorius-Chef Kreuzburg rechnet jedoch nicht mit größeren Problemen durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. "Wir haben ein sehr gut ausgebautes internationales Netzwerk an Produktionsstätten, nicht zuletzt auch in den USA", sagte er in einer Pressekonferenz. Daneben sehe er gute Chancen, mögliche Zölle an die Kunden weiterzugeben. "Insofern halten wir das Thema für beherrschbar." Gut ein Drittel seines Umsatzes macht Sartorius in Amerika, den Großteil davon in den USA. Die Hälfte davon könne man aber vor Ort produzieren, sagte Kreuzburg. Sartorius hat bereits in den USA vier eigene Werke und ein weiteres in Puerto Rico.

Zudem, so der Vorstandschef, seien die Produkte hochgradig spezifiziert und ließen sich nicht so leicht ersetzen. "Insofern ist da ein Wechsel ohnehin nicht zu erwarten." Er gehe daher davon aus, Zölle über Zuschläge weitergeben zu können. Kurzfristige Auswirkungen durch die Zölle schloss er zwar nicht aus, das werde aber keinen Einfluss auf die starke Marktstellung und Wettbewerbsfähigkeit von Sartorius haben.

Im ersten Quartal zog der Umsatz im Jahresvergleich um fast 8 Prozent auf 883 Millionen Euro an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um rund 12 Prozent auf 263 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 28,6 Prozent im Vorjahr auf 29,8 Prozent. Damit fielen die Resultate besser aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn stieg um fast ein Drittel auf 48,5 Millionen Euro.

Sartorius profitierte dabei auch von einem Sparprogramm. So hatte der Konzern unter anderem interne Strukturen und Abläufe gestrafft und Personal abgebaut. Kunden hatten sich nämlich nach starken Jahren in der Corona-Pandemie in den beiden vergangenen Jahren mit Investitionen größtenteils zurückgehalten und ihre noch gut gefüllten Lager abgebaut./mne/fjo/mis