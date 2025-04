Nvidia - NVDA: Das Zugpferd der Halbleiter-Branche lahmt!

Short-Setup bei der Nvidia-Aktie (NVDA)!

Exportkontrollen für den H20-Chip & Zölle belasten das China-Geschäft!

Nvidia (NVDA) - ISIN US67066G1040

Rückblick: Das Chartbild zeigt eine Bärenflagge sowie einen Kursverlust von rund 10 Prozent in den vergangenen sechs Monaten bei der Nvidia-Aktie. Die Notierungen haben sich unterhalb der fallenden EMAs etabliert. Vorbörslich deuten sich weitere Verluste an.

Nvidia-Aktie: Chart vom 15.04.2025, Kürzel: NVDA Kurs: 112.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine Stabilisierung in der Range der letzten beiden Tageskerzen und ein zumindest waagrechter Verlauf des 50-Tagedurchschnitts könnten das Wertpapier wieder für kurzfristige Long Trades interessant werden lassen. Auslöser könnte etwa eine Wende in der Zollpolitik gegenüber China sein.

Mögliches bärisches Szenario

Trader könnten auf die Suche nach Intraday Setups in Short-Richtung gehen. Längerfristige Engagements sind aber angesichts der aktuellen Volatitilität auch hier nicht zu empfehlen.

Meinung:

Nvidia ist die Nummer 1 in puncto Marktkapitalisierung unter den Halbleiterherstellern und die Nummer 3 bezogen auf alle US-Aktien. Die aktuelle bärische Formation ist ein Spiegelbild des Gesamtmarktes. Das Unternehmen hat bei den vergangenen Quzartalszahlen die Erwartungen regelmäßig übertroffen. Die Börsianer schreckt aber der drohende Zusammenbruch des China-Geschäfts. Neben exorbitanten gegenseitigen Zöllen kommen jetzt noch Exportkontrollen hinsichtlich des Superchips H20 hinzu. Bei der aktuellen US-Politik dürften die Bären bis auf weiteres am Ruder bleiben. Ein fundamentaler Kurswechsel ist momentan nicht in Sicht.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2738 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 39346 Mio. USD

Meine Meinung zu Nvidia ist bärisch.

Quellennachweis: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/nvidia-export-china-100.html

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2025

Autor: Thomas Canali

