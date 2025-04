ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 289 auf 282 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Krankowski senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2025 bis 2027 um bis zu 4 Prozent. Er begründete dies mit den jüngsten Entwicklungen an den Devisenmärkten. Gleichwohl sei Adidas nach wie vor besser positioniert als die Wettbewerber, um den Sturm in Sachen Zölle, Margen und Nachfrage durchzustehen./bek/jaxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 05:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 05:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1EWWW0