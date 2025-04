Beiersdorf meldet besser als erwartetes organisches Umsatzwachstum von 3,6% im Q1 2025 - ein Plus von 1,0 PP gegenüber dem Konsens. Das größte Segment, Consumer, entwickelte sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen (organisch +2,3% gegenüber Vorjahr), während Tesa mit einem Wachstum von +10,7% (Konsens: +4,0%) die Markterwartungen deutlich übertraf - gestützt durch positive Impulse aus dem Elektronikgeschäft. Das organische Wachstum im Consumer-Segment wurde getragen von einem soliden zweistelligen Zuwachs in den Bereichen Derma (+11,4%) und Healthcare (+10,8%). Die Kernmarke NIVEA wuchs moderat um 2,5%, was auf Gegenwind durch die strategische Neupositionierung in China sowie eine hohe Vergleichsbasis zurückzuführen ist. Die Premiummarke La Prairie verzeichnete einen Rückgang von 17,5% infolge geplanter Lagerbestandsabbauten und herausfordernder Marktbedingungen in China. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Jahresprognose für 2025 unverändert bestehen. Beiersdorf bleibt ein attraktiver Akteur im globalen Hautpflegemarkt, nicht zuletzt durch seinen Innovationsfokus - etwa mit den jüngsten Markteinführungen von Epicelline und Eucerin, sowie geplanten Produkten auf Thiamidol-Basis für den chinesischen Markt. Da diese positiven Faktoren bereits im Kurs eingepreist sind und neue Kurstreiber fehlen, behalten die Analysten ihr Kursziel von 146,00 EUR unverändert bei und bestätigen ihre Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Beiersdorf%20AG