Biotech-Aktie mit starkem Jahresplus verzeichnet leichten Rückgang. Phase-III-Studien und hohe Kursziele wecken Interesse. Wird der Quartalsbericht im Mai neue Impulse setzen?

Die Anavex Life Sciences-Aktie zeigt heute eine leichte Schwächephase und notiert mit 7,95 Euro rund 1,65 Prozent unter dem Vortagesschluss. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt das Papier des Biotech-Unternehmens über ein Jahreshorizont betrachtet mit einem Plus von über 100 Prozent einer der stärksten Titel im Gesundheitssektor.

Analysten sehen weiter Potenzial

Interessant: Drei Analysten bewerten die Aktie einstimmig positiv - zwei mit "Kaufen", einer mit "Outperform". Das durchschnittliche Kursziel von 34,33 US-Dollar liegt sogar 276 Prozent über dem aktuellen Stand. Doch was treibt diese optimistische Einschätzung?

Pipeline im Fokus : Der vielversprechende Alzheimer-Kandidat ANAVEX 2-73 befindet sich in Phase-III-Studien

: Der vielversprechende Alzheimer-Kandidat ANAVEX 2-73 befindet sich in Phase-III-Studien Breites Anwendungsgebiet : Zusätzliche Studien laufen für Parkinson, Rett-Syndrom und weitere neurologische Erkrankungen

: Zusätzliche Studien laufen für Parkinson, Rett-Syndrom und weitere neurologische Erkrankungen Branchentypische Bewertung: Das KGV von -13,56 und KCV von -21,94 sind für Biotech-Unternehmen in der Entwicklungsphase nicht ungewöhnlich

Wichtiger Termin im Mai

Am 8. Mai steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen an - ein möglicher Katalysator für die nächste Kursbewegung. Bis dahin könnte der Titel weiter in der aktuellen Seitwärtsphase verharren, in der er sich seit Wochen bewegt. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit noch rund 37 Prozent.

