Purchase, New York (ots/PRNewswire) -- Pepsi enthüllt die ikonischen, globalen Superstars, die die unverzichtbare jährliche "Kick Off Show" des UCL-Finales anführen werden- LINKIN PARK haben einen elektrisierenden neuen Remix komponiert und aufgenommen, der ihren unverkennbaren Sound mit der Kultur des europäischen Fußballs verbindet- Der Titelsong ist in einem Kurzfilm zu sehen, der die Ankündigung unterstreichtPepsiKickOffShowPepsi® und UC3 freuen sich, bekannt zu geben, dass LINKIN PARK als Headliner der UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi am 31. Mai in der Munich Football Arena auftreten werden. Pepsi und die UEFA werden das Endspiel wieder mit dem mit Spannung erwarteten "Curtain Raiser" einläuten, der nur wenige Minuten vor dem Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.LINKIN PARK kehrten kürzlich mit der Veröffentlichung von FROM ZERO, ihrer ersten neuen Musik seit sieben Jahren, triumphal ins Rampenlicht zurück. Das Album erreichte weltweit die Spitze der Charts und enthält die Nummer-1-Hits "Heavy Is The Crown" und "The Emptiness Machine", der mit über 250 Millionen Streams zum größten Rocksong des Jahres 2024 avancierte. Wie Billboard berichtet, war LINKIN PARK die einzige Rockband, die im Jahr 2024 die Marke von 2 Milliarden jährlichen Streams überschritten hat. Die Dynamik setzt sich in diesem Jahr mit der neuen Single "Up From The Bottom" fort, die aus dem kommenden Album From Zero (Deluxe Edition) stammt und am 16. Mai veröffentlicht wird. In der Zwischenzeit setzt die Band ihre From Zero World Tour fort, die am 26. April in Austin, TX, beginnt, im Sommer durch ausverkaufte Stadien in Europa führt und im Herbst ihren Höhepunkt in Südamerika findet.Jetzt, im Jahr 2025, setzt LINKIN PARK seine brandneue Ära fort und verkündet, dass sie bei der diesjährigen UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi auf der Bühne stehen werden - mit einer Setlist, die das Beste aus ihrem Vermächtnis, aus Vergangenheit und Gegenwart, repräsentiert.Um diese kultige Kollaboration anzukündigen, hat LINKIN PARK einen elektrisierenden neuen Remix komponiert und aufgenommen, der in einem Kurzfilm zu sehen ist, der die Ankündigung markiert. Der Titel verbindet den kultigen Sound der Band mit der Kultur des europäischen Fußballs, indem er die sofort erkennbaren Riffs ihres 4-fach-Platin-Hits "Numb" mit Klängen verbindet, die vom UEFA Champions League-Fußball inspiriert sind - der Schlag des Leders, der Pfiff eines Freistoßes, die Klänge der leidenschaftlichsten Fans der Welt. Der Film zeigt eine emotionsgeladene Darbietung des neuen, maßgeschneiderten Titels zusammen mit rasantem UEFA Champions League-Fußballmaterial und ist eine Hommage an die Art und Weise, wie die von Pepsi präsentierte UEFA Champions League Final Kick-Off Show Fußball und Unterhaltung zu einer Nacht voller epischer Unterhaltung zusammenführt.LINKIN PARK kommentiert: "Mit unserem neuen Album und der laufenden Tour sind wir überwältigt von der Energie und Begeisterung der Fans. Wir können es kaum erwarten, die gleiche Energie und Aufregung bei der UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi zu teilen. Das ist eine völlig neue Erfahrung für uns als Band, und wir freuen uns darauf, einige unserer Lieblingssongs aus der Vergangenheit und Gegenwart mit den Tausenden im Publikum und den Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt zu teilen."Eric Melis, VP of Global Brand Marketing - Pepsi bei PepsiCo, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, dass eine der einflussreichsten Rockbands des 21. Jahrhunderts als Headliner der diesjährigen UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi auftreten wird. In diesem Jahr bringen wir zum neunten Mal Millionen von Zuschauern aus der ganzen Welt zusammen. LINKIN PARK werden live aus der Munich Football Arena in Deutschland eine Show bieten, die ihresgleichen sucht. Wir freuen uns, mit einer Gruppe von Künstlern zusammenzuarbeiten, die unsere "Thirsty For More"-Philosophie leben und denselben Geist der Innovation und Kühnheit widerspiegeln, den Pepsi verkörpert - und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Fans auf diese unübersehbare Show reagieren."Guy-Laurent Epstein, Co-Geschäftsführer von UC3, sagte: "Die diesjährige UEFA Champions League Final Kick Off Show, präsentiert von Pepsi, verspricht ein spektakulärer Moment zu werden, mit einem Live-Auftritt einer der kultigsten Rockbands der Welt nur wenige Minuten vor dem größten Spiel im europäischen Vereinsfußball. Gemeinsam mit Pepsi sind wir stolz darauf, das Fanerlebnis - sowohl im Stadion als auch für Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt - mit unvergesslicher Unterhaltung auf und neben dem Spielfeld weiter zu verbessern."Einmal mehr haben Pepsi und die UEFA das UEFA Champions League-Finale mit einer bedeutenden Musik-Performance begangen, bei der die berühmtesten Künstler der Welt auftreten und Fußball- und Musikfans in einem fesselnden Unterhaltungsspektakel vereint werden. Die UEFA Champions League Final Kick Off Show präsentiert von Pepsi wird weltweit und in allen Regionen ausgestrahlt, nur wenige Minuten bevor das herausragende Spiel des Vereinsfußballkalenders beginnt, und ist die Verkörperung von Pepsi's "Thirsty For More" global platform.Die Fans können die Kick Off Show über ihren lokalen Fernsehsender und den offiziellen UEFA YouTube (https://www.youtube.com/uefa)-Kanal verfolgen. 