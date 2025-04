Berlin - Der Oberkommandeur der US-Truppen in Europa, Christopher Cavoli, soll mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden. Das berichtet der "Spiegel".Als Supreme Allied Commander Europe der Nato verantwortet er gleichzeitig die Planung, Vorbereitung und Führung aller Operationen der Allianz. Die Auszeichnung für seine Verdienste um die deutsch-amerikanische Partnerschaft und den Zusammenhalt innerhalb der Nato soll Cavoli bei einer Feierstunde im Brüsseler Hauptquartier des nordatlantischen Bündnisses zum 70-jährigen Jubiläum der deutschen Nato-Mitgliedschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht werden.Der Viersternegeneral hatte in den vergangenen Jahren federführend die neuen Nato-Verteidigungspläne zur Abschreckung Russlands entwickelt. Vor Kurzem warnte er bei einer Anhörung im US-Kongress die USA davor, ihre Truppenpräsenz in Europa zu reduzieren. Seine Amtszeit als oberster Nato-Befehlshaber endet turnusgemäß im Sommer. Noch ist unklar, ob Washington den wichtigen Nato-Posten auch in Zukunft mit einem US-General besetzen will.