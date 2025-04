Glencore verzeichnet deutlichen Kursverlust, doch Experten sehen Potenzial. Bonusdividende und Produktionsbericht könnten neue Impulse bringen.

Die Glencore-Aktie setzt ihre Talfahrt fort und notiert heute bei 2,97 Euro - ein Minus von 1,39% zum Vortag. Seit Jahresbeginn hat der Titel des Rohstoffriesen bereits 32% an Wert verloren. Doch trotz der schwachen Performance halten Analysten an ihren Kaufempfehlungen fest.

Kurs unter Druck: Was steckt dahinter?

Der Rohstoffsektor steht aktuell vor Herausforderungen:

Der KUV-Wert von 0,16 deutet auf eine deutliche Unterbewertung hin

Das KGV liegt bei -21,94, was auf Verluste im Vorjahr zurückzuführen ist

Der Cashflow pro Aktie bleibt mit 0,83 Euro stabil

"Die aktuelle Bewertung erscheint attraktiv", kommentierte die UBS erst gestern und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Auch Goldman Sachs und Deutsche Bank halten an ihren positiven Einschätzungen fest.

Dividenden-Termin rückt näher

Am 1. Mai steht das Détachement der Bonusdividende an - ein möglicher Lichtblick für Anleger. Zuvor wird am 30. April der Production Report für Q1 2025 erwartet, der neue Impulse geben könnte.

Die fundamentale Lage bleibt angespannt: Während das ESG-Rating von MSCI mit BBB überzeugt, zeigen die Gewinnprognosen weiter nach unten. Die große Frage ist: Wann dreht der Rohstoffzyklus? Für risikobereite Anleger könnte die aktuelle Schwächephase eine Einstiegsgelegenheit darstellen.

