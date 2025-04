Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Zahlreiche historische Arbeiten liegen vor, darunter begrenzte Förderung

Vancouver, BC - 16. April 2025 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das "Unternehmen") gibt Pläne zur Durchführung eines Feldprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Gold-Grundstück Tiennesgrund in der Ostslowakei bekannt, das im Mai beginnen soll. In diesem Gebiet wird seit mehreren Jahrhunderten nach Gold und Antimon geschürft und in kleinem Umfang abgebaut. An verschiedenen Stellen des Grundstücks befinden sich über zwei Dutzend Stollen, die auf das Vorhandensein einer bedeutenden Strukturzone hinweisen, die sich über die gesamte Länge des Grundstücks und darüber hinaus erstreckt.

Zwei Stollen sind noch zugänglich, darunter einer, in dem laut historischen Berichten von 1930 bis 1939 durch Handsortierung 26.000 Tonnen mit einem Antimongehalt von 18-24 % aus Ausläufern innerhalb einer bis zu 4,5 Meter breiten Aderzone bis in eine Tiefe von 100-150 Metern gewonnen wurden. Interessanterweise enthielt das Material auch Wolfram, das zwischen 0,08 und 7,13 % variierte, was möglicherweise auf eine magmatische Fluidkomponente im Mineralsystem hinweist (Quelle: Grecula, P., (Hrsg.), 1995: Mineralvorkommen im Slowakischen Erzgebirge, Band 1, Mineralia Slovaca, Bratislava). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Ergebnisse nicht von der qualifizierten Person des Unternehmens unabhängig bestätigt werden können und nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Scott Eldridge, CEO von Military Metals, kommentiert: "Die Antimonpreise steigen weiter und bleiben auf einem Allzeithoch. Es gibt eine globale Antimonversorgungsknappheit zu einer Zeit, in der die Aufrüstung und erneuerbare Energien weltweit voranschreiten, zwei wichtige Nachfragesäulen. Wir freuen uns darauf, bei unserem zweiten Projekt in der Slowakei, einem Standort, der noch im Detail erkundet werden muss und an dem zugängliche historische Untertagebauten wertvolle geologische Informationen liefern sollten, Werte zu erschließen."

Das Grundstück ist 13 km lang und zwischen 0,8 und 1,4 km breit, was insgesamt 13 Quadratkilometer oder 1.300 Hektar entspricht. Der Schlüssel zur Bestimmung des Potenzials dieses mineralisierten Systems im Bezirksmaßstab ist die Struktur. Dementsprechend werden sich die Explorationsbemühungen auf Standorte auf dem gesamten Grundstück konzentrieren, an denen aufgrund zugänglicher unterirdischer Abbaustätten oder Oberflächenaufschlüsse strukturelle Messungen durchgeführt werden können. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeiten und der zusätzlichen Informationen, die aus den fünf Bänden der historischen Regierungsarbeiten über das Gebiet von 1943 bis 1989 gewonnen werden können, werden Gebiete für geochemische Bodenuntersuchungen ausgewählt. An Stellen, an denen Antimon- und/oder Goldanomalien festgestellt werden, werden Gräben ausgehoben, Proben entnommen und Karten erstellt. Standorte, an denen die Kombination dieser Maßnahmen positive Ergebnisse liefert, die auf eine potenziell signifikante Konzentration von Antimon und/oder Gold hindeuten, werden durch Bohrungen getestet. Das gesamte Programm mit Ausnahme der Bohrungen wird voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern, wobei ein separates Bohrprogramm zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt folgen wird. Das Grundstück Tiennesgrund befindet sich 25 km nordöstlich der historischen Bergbaustadt Rožnava und 30 km west-nordwestlich der Stadt Košice.

The technical contents of this release were reviewed and approved by Avrom E. Howard, MSc, PGeo, VP-Exploration for Military Metals and a qualified person as defined by National Instrument 43-101.

Über Military Metals Corp.



Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.





Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten , eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zu den zukünftigen Plänen für Explorationsaktivitäten. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu gehören die Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, und andere Faktoren, die sich sowohl auf die Akquisition als auch auf zukünftige Aktivitäten in Bezug auf die vom Zielunternehmen gehaltenen Grundstücke auswirken können. Weitere Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79251Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79251&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9837872014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19238973-military-metals-kuendigt-feldprogramm-antimon-gold-grundstueck-tiennesgrund-slowakei