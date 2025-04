München (ots) -- Pepsi enthüllt, dass die weltberühmte Band bei der alljährlichen Kick Off Show des UCL-Finales den Auftakt übernimmt- LINKIN PARK hat einen mitreißenden neuen Remix komponiert und aufgenommen, der ihren unverwechselbaren Sound mit der Kultur des europäischen Fußballs verbindet- Der Song wird in einem Kurzfilm zu sehen sein, der die Ankündigung begleitet und hier verfügbar ist: www.youtube.com/watch?v=w8PZe0EnNhMPepsiKickOffShow - Pepsi und UC3 geben bekannt, dass LINKIN PARK am 31. Mai bei der Kick Off Show des UEFA Champions League Finales in der Fußballarena München auftreten wird. Pepsi und die UEFA werden das Finale erneut mit einer spektakulären Eröffnungsshow einläuten, die nur wenige Minuten vor dem Spiel ein unvergessliches Erlebnis verspricht.LINKIN PARK kehrte kürzlich mit der Veröffentlichung von FROM ZERO - ihrem ersten neuen Album seit sieben Jahren - ins Rampenlicht zurück. Das Album eroberte weltweit die Charts und enthält unter anderem die Nummer-1-Hits "Heavy Is The Crown" sowie "The Emptiness Machine". Letzterer wurde mit über 250 Millionen Streams zum erfolgreichsten Rocksong des Jahres 2024. Wie Billboard berichtet, war LINKIN PARK die einzige Rockband, die im vergangenen Jahr die Marke von 2 Milliarden Streams überschritten hat. Auch in diesem Jahr setzt sich der Erfolg mit ihrer neuen Single "Up From The Bottom" fort, die Teil der kommenden From Zero (Deluxe Edition) ist, welche am 16. Mai erscheint. Derzeit tourt LINKIN PARK im Rahmen ihrer From Zero World Tour durch die ganze Welt - mit dem nächsten Stopp am 26. April in Austin, Texas, und anschließenden, ausverkauften Stadionkonzerten in Europa. Im Herbst findet die Tour in Südamerika ihren Höhepunkt.Für 2025 erreicht die Band nun einen weiteren Meilenstein ihrer neuen Schaffensphase, indem sie bei der diesjährigen UEFA Champions League Final Kick Off Show, präsentiert von Pepsi, auf der Bühne stehen wird - mit einer Setlist, die das Beste aus ihrer Vergangenheit und Gegenwart vereint.Um diese Zusammenarbeit anzukündigen, hat LINKIN PARK einen elektrisierenden neuen Remix komponiert und aufgenommen, der in einem Kurzfilm zur Ankündigung zu sehen ist. Der Track verbindet den unverwechselbaren Sound der Band mit der Kultur des europäischen Fußballs, indem er die ikonischen Riffs des 4-fach Platin-Hits "Numb" mit typischen Geräuschen verbindet, die von der UEFA Champions League inspiriert sind: der Schlag des Balls, der Pfiff des Schiedsrichters und der Jubel der leidenschaftlichsten Fans der Welt. Der Film zeigt eine emotionale Darbietung des neuen Tracks zusammen mit hochaktuellem UEFA-Champions-League-Fußball-Footage und ist eine Hommage daran, wie die Eröffnungsshow des UEFA-Champions-League-Finales Fußball und Musik zu einer Nacht voll großartiger Unterhaltung zusammenführt.LINKIN PARK kommentierte: "Mit unserem neuen Album und der laufenden Tour sind wir überwältigt von der Energie und Begeisterung der Fans. Wir können es kaum erwarten, die gleiche Energie und Begeisterung bei der UEFA Champions League Final Kick-Off-Show, präsentiert von Pepsi zu teilen. Das ist eine völlig neue Erfahrung für uns als Band, und wir freuen uns darauf, einige unserer Lieblingssongs aus der Vergangenheit und Gegenwart mit den Tausenden im Publikum und den Millionen Zuschauenden in aller Welt zu teilen."Eric Melis, VP of Global Brand Marketing - Pepsi bei PepsiCo fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, dass eine der einflussreichsten Rockbands des 21. Jahrhunderts als Headliner der diesjährigen UEFA Champions League Final Kick-Off-Show präsentiert von Pepsi auftreten wird. In diesem Jahr bringen wir zum neunten Mal Millionen von Zuschauenden aus der ganzen Welt zusammen, und LINKIN PARK wird mit Sicherheit eine Show wie keine andere bieten, live aus der Fußballarena München. Wir freuen uns sehr, mit einer Gruppe von Künstler:innen zusammenzuarbeiten, die unsere 'Thirsty For More'-Philosophie leben und denselben Innovationsgeist und die Kühnheit widerspiegeln, die Pepsi verkörpert - und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Fans auf diese unvergessliche Show reagieren."Guy-Laurent Epstein, Co-Geschäftsführer von UC3, sagte: "Die diesjährige Kick-Off-Show des UEFA Champions League-Finales, präsentiert von Pepsi, verspricht ein spektakuläres Ereignis zu werden, mit einem Live-Auftritt von einer der kultigsten Rockbands der Welt nur wenige Minuten vor dem größten Spiel im europäischen Vereinsfußball. Gemeinsam mit Pepsi sind wir stolz darauf, das Fan-Erlebnis weiter zu verbessern, sowohl im Stadion als auch für Millionen von Zuschauenden auf der ganzen Welt - mit unvergesslicher Unterhaltung auf und neben dem Spielfeld."Ein weiteres Mal bringen Pepsi und die UEFA mit dieser bedeutenden Musikperformance zum UEFA Champions League Finale ein globales Ereignis auf die Bühne, das die ikonischsten Künstler :innen der Welt zeigt und Fußball- und Musikfans gleichermaßen begeistert. Die UEFA Champions League Final Kick Off Show präsentiert von Pepsi wird weltweit nur wenige Minuten vor dem bedeutendsten Spiel des Vereinsfußball-Kalenders ausgestrahlt - und läuft damit ganz unter dem Motto "Thirsty For More".Fans können die Kick-Off-Show über ihren lokalen Fernsehsender oder den offiziellen YouTube-Kanal der UEFA live verfolgen. Für aktuelle Infos sollten Fans Pepsi auf Instagram (https://www.instagram.com/pepsiglobal/?hl=en), X (ehemals Twitter (https://twitter.com/PepsiCo)) und Facebook (https://www.facebook.com/PepsiGlobal/)folgen.PEPSIKICKOFFSHOWÜber die UEFA-Champions-League-Final-Kick-Off-Show, präsentiert von PepsiSeit seiner Einführung im Jahr 2016 hat Pepsi globale Live-Musiktalente zum weltweit meistgesehenen jährlichen Fußballereignis gebracht und das Finale der UEFA Champions League zu einer wahrhaft globalen Unterhaltungsplattform gemacht.Pepsi hat eine reiche Tradition in der Fußballunterhaltung und setzt sich seit langem für die Vielfalt der Künstler und Genres ein. Wer könnte also besser als Headliner der von Pepsi präsentierten Kick-Off-Show des UEFA Champions League-Finales fungieren als eine der einflussreichsten Rockbands des 21.Jahrhunderts, LINKIN PARK, die eine ganze Generation inspiriert haben und nun zurück sind, um erneut zu inspirieren und zu unterhalten.Über UC3UC3 vereint den europäischen Fußballverband UEFA und die Europäische Klubvereinigung (ECA), die mehr als 700 europäische Spitzenklubs vertritt, in einer neuen Vision für die Verwaltung der kommerziellen Rechte an den UEFA-Klubwettbewerben (die "UCC"). UC3 ist die kommerzielle Einheit, die für die Generierung von Einnahmen aus den UCCs und die Wertschöpfung für unsere Partner verantwortlich ist. UC3 beaufsichtigt die Verwaltung, den Verkauf und die Bereitstellung aller kommerziellen Rechte (einschließlich Medien-, Sponsoring- und Lizenzrechte) für die UEFA-Elitewettbewerbe der Männer und Frauen.Über PepsiCoPepsiCo-Produkte werden von Verbraucher:innen mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von mehr als 92 Milliarden US-Dollar, angeführt von einem Portfolio an Getränken und Nahrungsmitteln wie Lay's, Doritos, Pepsi-Cola, Lipton, Gatorade, 7UP, Rockstar Energy und SodaStream. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen geschätzten jährlichen Einzelhandelsumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen.PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein. Unser Leitbild "Winning with pep+ (PepsiCo Positive)" verkörpert eine ganzheitliche Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt. Mit dieser Ausrichtung verpflichten wir uns, innerhalb der ökologischen Grenzen unseres Planeten zu agieren und durch unser Handeln positive Veränderungen für Mensch und Umwelt zu bewirken. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und www.pepsico.de.Über LINKIN PARKLINKIN PARK haben sich zu einer innovativen musikalischen Kraft entwickelt und gehören zu den meistverkauften Künstlern der letzten zwanzig Jahre. Ihr RIAA-Diamant-zertifiziertes Debütalbum Hybrid Theory gilt als das "meistverkaufte Debüt des 21. Jahrhunderts", während ihr zweites Album Meteora auf Platz 1 der Billboard Top 200 einstieg und in den USA 8-fach-Platin erhielt. Die Band hat weltweit mehr als 100 Millionen Alben verkauft und neben zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen 2 GRAMMY® Awards, 5 American Music Awards, 4 MTV VMA Awards, 10 MTV Europe Music Awards und 3 World Music Awards erhalten. Sie haben weltweit Stadien ausverkauft, waren Headliner auf den größten Festivals der Welt und sind die erste und einzige westliche Rockband, die eine Fünf-Stadien-Tournee in China gespielt hat. Das 2017 erschienene Album One More Light war ihr fünftes Nummer-1-Debüt in den Billboard 200. Im Jahr 2020 feierte die Band ihr bahnbrechendes Debütalbum Hybrid Theory mit der Veröffentlichung eines umfassenden Super-Deluxe-Boxsets zum 20-jährigen Jubiläum, das die RIAA-Diamant-zertifizierte Single In The End" enthält. Im Jahr 2023 veröffentlichte die Band die Meteora 20th Anniversary Edition, die die Charts anführte und den neu entdeckten Song "Lost" enthielt. Die emotional aufgeladene Single wurde ursprünglich während der Aufnahmen zu ihrem zweiten Studioalbum Meteora (2003) aufgenommen, und kurz nach der Veröffentlichung im Jahr 2023 erreichte Lost" Platz 1 sowohl im Alternative als auch im Rock Radio. 2024 erschien ihr erstes Greatest Hits-Paket Papercuts mit dem Vault-Track Friendly Fire", der ebenfalls die Alternative- und Rock-Charts anführte. Am 5. September kehrte die Band mit "The Emptiness Machine" triumphal an die Spitze der Charts zurück, der sich zum landesweit führenden Rocksong und zum größten Rocksong des Jahres 2024 entwickelte. Der Song kletterte sowohl in den Billboard Mainstream Rock Airplay Charts als auch in den Alternative Airplay Charts schnell auf Platz 1. Insgesamt hat die Band 13 Mal Platz 1 in den Charts erreicht (die zweitmeisten in der Geschichte), davon drei Mal in den letzten achtzehn Monaten. LINKIN PARK veröffentlichten ihr achtes Studioalbum From Zero am 15. November bei Warner Records, das erneut die Charts auf der ganzen Welt anführte und eine Milliarde Streams übertraf. Die Band hat schon immer Wohltätigkeit und guten Willen in den Vordergrund gestellt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und hat über die Jahre Millionen für die Opfer von Naturkatastrophen gesammelt. Heute wird der Einfluss von LINKIN PARK auf Musik und Kultur immer größer.Pressekontakt:FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:pepsikos@hopeandglorypr.compepsicomediarelations@pepsico.comFÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER LINKIN PARK WENDEN SIE SICH BITTE AN:laura.swanson@warnerrecords.comceri.roberts@warnerrecords.comOriginal-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58045/6014848