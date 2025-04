Gochsheim (ots) -Über viele Jahre hinweg war der Elektro-Automobilkonzern Tesla das Aushängeschild der Branche. Hier wurden zukunftsfähige Konzepte entwickelt und Innovation großgeschrieben. In den letzten Monaten fand allerdings ein Imagewandel statt. Die Verkaufszahlen brechen ein und das Ansehen sank - und sinkt immer noch.Verantwortlich dafür ist unter anderem die Marketingstrategie des Konzerns. Statt auf klassische Werbekampagnen zu setzen, vertraute man bei Tesla schon immer auf Mundpropaganda und Social-Media-Content. Eine wichtige Schlüsselrolle spielte dabei der CEO Elon Musk. Doch gerade er ist es jetzt, der das Image des Autoherstellers ins Wanken bringt. Warum das unkonventionelle Marketing Tesla nun zum Verhängnis wird und was andere Unternehmen daraus lernen können, beleuchtet dieser Beitrag.Problem 1: Fokussierung auf Elon Musk als Teslas GalionsfigurSchon immer nahm CEO Elon Musk eine wichtige Rolle bei der Vermarktung von Tesla ein. Sein charismatisches Auftreten zog viele Kunden in den Bann. Doch in letzter Zeit erzeugte Musk zunehmend negative Aufmerksamkeit, unter anderem durch sein poltisches Engagement und zweifelhafte Äußerungen auf Social Media. Da Tesla zum Großteil über Musk definiert wird, wird das Image der E-Mobility-Marke von den durchwachsenen Schlagzeilen in Mitleidenschaft gezogen. Die Konsequenz: Kunden und potenzielle Käufer verlieren das Vertrauen in Tesla.Problem 2: Zweifelhafte Entscheidungen bezüglich der PreispolitikBei Tesla reagierte man früh auf den drohenden Imageverlust - und senkte die Preise für die E-Autos radikal um bis zu 10.000 Euro. Der gewünschte Effekt, nämlich steigende Verkaufszahlen, hielt allerdings nicht lange an und verkehrte sich sogar ins Gegenteil: Potenzielle Kunden warten derzeit nämlich ab, ob es zu weiteren Reduzierungen kommt.Problem 3: Fehlen eines durchdachten Marketing-KonzeptsDie fehlende Werbestrategie, die gerade bei Premiumprodukten essenziell ist, wird Tesla damit nun zum Verhängnis. Während andere Automobilhersteller durchdachte Konzepte haben und auf Video-Funnels, Zielgruppenansprache und Storytelling setzen, verließ man sich bei Tesla zu lange auf das Charisma von Elon Musk. Somit fehlt nun die klare Kommunikation des Nutzens und potenzielle Käufer werden zudem nicht emotional angesprochen. Jetzt, wo der Hype um die Marke Tesla abzuflauen scheint, zeigt sich, dass eine durchdachte Marketingstrategie die Grundlage für langfristigen Erfolg ist.Mögliche Konsequenzen für andere UnternehmenDie Vorgehensweise von Tesla ist für andere Unternehmen nicht empfehlenswert; wohl aber lassen sich daraus einige Lehren ziehen. Dazu gehört die Bedeutung einer gezielten Positionierung. Wer sich dieser entzieht, läuft Gefahr, vom Markt eingeordnet zu werden, was häufig nicht mit den eigenen Zielen übereinstimmt. Hinzu kommt, dass sich über Preisreduzierungen alleine keine Kunden gewinnen lassen - ganz im Gegenteil wirken sich drastische Preisnachlässe oft negativ auf das Kundenvertrauen aus.Eine weitere Erkenntnis betrifft die Vermarktung der Marke. Diese sollte nicht auf einer einzelnen Persönlichkeit - wie auf Musk bei Tesla - beruhen, da daraus eine starke Abhängigkeit resultiert. Ebenfalls wichtig ist Präsenz bei der Kommunikation. Dazu gehören eine ausführliche Verkaufsseite, aussagekräftige Werbestrategien, emotionale Funnels und der Aufbau emotionaler Customer Journeys.FazitLange Zeit schien es so, als hätte es die Marke Tesla gar nicht nötig, traditionelle Werbestrategien zu verfolgen; der Hype um Elon Musk und seine Elektroautos war Marketing genug. Doch jetzt zeigt sich, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Ohne durchdachtes Marketing mit den bewährten Säulen Kommunikation, Vertrauen und Positionierung kann auch ein renommierter Großkonzern plötzlich vor großen Schwierigkeiten und Imageproblemen stehen.Über Andreas Bäuerlein:Andreas Bäuerlein ist Online-Marketer mit langjähriger Erfahrung und der Geschäftsführer von ADS KING. Die Online-Marketing-Agentur unterstützt Dienstleister, Berater und Coaches dabei, ihr Business in der digitalen Welt mit gezielten Online-Marketing-Strategien und dem Einsatz künstlicher Intelligenz zu skalieren. Von der Kundengewinnung im Internet über Verkaufspsychologie, Performance Marketing, Vertriebsautomationen bis hin zu Web Analytics und Reporting bietet ADS KING eine ganzheitliche Herangehensweise. Weitere Informationen unter: https://www.ads-king.de/Pressekontakt:ADS KING GmbHGeschäftsführer: Andreas BäuerleinE-Mail: info@ads-king.comHomepage: www.ads-king.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: ADS KING GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175553/6014870