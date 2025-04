Chicago (ots/PRNewswire) -Die Beförderungen erstrecken sich auf 10 Städte in 7 Ländern, da sich das Unternehmen weiterhin auf die Beschleunigung des Wachstums und die Umgestaltung seines Geschäfts konzentriertCHICAGO, 16. April 2025 /PRNewswire/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globalen Lösungen für Führungskräfte und Talente, gab heute die Beförderung von 17 Partnern mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in den Geschäftsbereichen Executive Search und Heidrick Consulting bekannt. Diese Führungskräfte befinden sich in 10 Städten in sieben Ländern weltweit."Unser Erfolg beruht auf unserer Fähigkeit, großartige Führungskräfte zu fördern und zu unterstützen. Wir könnten nicht glücklicher sein, diese Gruppe von Führungskräften zu befördern, die sich für unsere Kunden und die Zukunft des Unternehmens stark engagieren", sagte Tom Monahan, CEO von Heidrick & Struggles. "Das Ausmaß und das Tempo des Wandels ist heute anders als alles, was wir bisher erlebt haben. Während wir unser Geschäft weiter umgestalten, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden und sie zu übertreffen, werden die Führungsqualitäten und das Fachwissen dieser neuen Partner von unschätzbarem Wert sein, um die Kundenergebnisse zu verbessern."Die zum Partner beförderten Mitarbeiter, ihre Abteilungen und ihre Standorte sind:- Suhas Anand, Heidrick Consulting (Dubai)- Eliza Clemens, Technology Officers (New York)- Caitlin FitzGerald, Consumer Markets (New York)- Jerry Gorss, Industrial (Boston)- Antoine Honoré, Heidrick Consulting (Dubai)- Suvi Kitchloo, Industrial (Dubai)- Francesa Michel, Global Technology & Services (Washington, DC)- Neha Mohunta, Heidrick Consulting (Dubai)- Adrian Nagy, Global Technology & Services (Kopenhagen)- Francois-Xavier Ragot, Financial Services (Brüssel)- James Raley, Financial Services (Dubai)- Rasmus Riisgaard, Financial Services (Kopenhagen)- Tommy Snyder, Industrial (Chicago)- Matti Takala, Industrial (Helsinki)- Fabian Tan, Industrial (Singapur)- Haven Thompson, Global Technology & Services (New York)- Luke Weaver, Financial Services (Toronto)Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist der weltweit führende Berater für Führungskräfte. Durch erstklassige Beratungsleistungen im Bereich Human Capital Leadership verbessert das Unternehmen die Performance seiner Kunden. Seit mehr als 70 Jahren schaffen wir für unsere Kunden einen Mehrwert, indem wir ihnen mit unserem unübertroffenen Fachwissen helfen, herausragende Führungskräfte und Teams zu finden und zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidrick.com.bwilson@heidrick.comMedienkontakt:Global Director, Public RelationsHeidrick & Strugglesbwilson@heidrick.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/heidrick--struggles-gibt-die-beforderung-von-partnern-in-den-bereichen-executive-search-und-heidrick-consulting-bekannt-302429525.htmlOriginal-Content von: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058679/100930618