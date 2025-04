Die UniCredit will nicht nur in Deutschland zukaufen. Mit der Übernahme von Banco BPM will die Bank auch ihre Stellung im Heimatmarkt stärken. Doch die Regierung in Rom könnte den Mega-Deal bremsen - allerdings nicht wegen des Preises, sondern aufgrund einer anderen Auflage.Die italienische Regierung knüpft ihre Zustimmung zur geplanten Übernahme von Banco BPM durch UniCredit offenbar an eine zentrale Bedingung: Einem Insider zufolge soll sich die Großbank zeitnah aus dem Russland-Geschäft zurückziehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...