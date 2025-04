News von Trading-Treff.de Für Amazon geht es weiter bergab. Am Mittwoch verlor der Titel ca. 1,4 % und hatte am Tag zuvor schon ca. -0,8 % abgegeben. Bei nun rund 156 Euro notiert die Aktie etwas schwächer, als Analysten sich dies erhoffen. Am Ende ist es vor allem die Unsicherheit, die Donald Trump weiterhin mit seinen Zöllen ausl-st. Konkret fragt wohl auch Amazon selbst schon nach den Auswirkungen "auf Drittanbieter", die von diesen Zöllen ausgehen. ...

