Fachverband Biogas startet bundesweite Öffentlichkeits-Kampagne. Biogasanlangen und ihr Potenzial sollen bekannter werden. Mit den Erneuerbaren Energien verbinden die meisten Menschen Wind- und Solaranlagen. Die wenigsten denken dabei an Biogasanlagen. Auch in den Medien wird der multifunktionale Energieträger kaum wahrgenommen. Dabei ist Biogas in allen Sektoren ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Energiewende."Die Menschen sind oft überrascht, wenn Sie vom vielfältigen Potenzial von Biogas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...