Der DollarIndex (DXY) stieg über Nacht leicht an, notiert aber weiterhin in der Nähe seiner jüngsten Tiefststände. Trump leitete eine Untersuchung über die Notwendigkeit von Zöllen auf kritische Mineralien ein, die jüngste Maßnahme in einem sich ausweitenden Handelskrieg, der sich gegen Schlüsselsektoren der Weltwirtschaft richtet. DXY notierte zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...