FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 573 auf 528 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die pauschalen US-Importzölle von zehn Prozent würden vermutlich auf die Verbraucher abgewälzt, was der Kapitalmarkt berücksichtigen du?rfte. Marken wie Louis Vuitton könnten noch höhere Zollkosten vollständig an die Kunden weitergeben. Jedoch könnte es für kleinere Marken im Portfolio schwieriger sein, die Zollkosten vollständig weiterzureichen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 14:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 14:55 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121014