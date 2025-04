Zürich - Der Schweizer Franken bleibt am Mittwochnachmittag stark. So legt er im US-Handel sowohl gegenüber Euro als auch gegenüber Dollar zu. Das Euro-Franken-Paar notiert am späten Nachmittag bei 0,9264 Franken, während es gegen Mittag noch bei 0,9290 Franken gelegen hatte. Gleichzeitig kostet der Dollar noch 0,8150 Franken nach zuvor 0,8169. Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem «Greenback» gleichzeitig leicht verbilligt auf 1,1366 ...

