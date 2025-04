Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende

Generalversammlung 2025: alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt, und Manja Greimeier gewählt



16.04.2025 / 18:10 CET/CEST



Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen Generalversammlung (GV) der Bucher Industries AG sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats stattgegeben. Die Dividende beträgt CHF 11.00 pro Namenaktie. 218 Stimmberechtigte waren anwesend und insgesamt 72.68% der Stimmen vertreten. An der heutigen Generalversammlung im Mövenpick Hotel in Regensdorf berichtete der Konzern von einem soliden Geschäftsjahr 2024. Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats. Sie bestätigten alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats, und Manja Greimeier wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Der Dividendenbeschluss von CHF 11.00 pro Namenaktie berücksichtigt eine kontinuierliche Dividendenpolitik, das Konzernergebnis, die solide Finanzlage, die Aussichten für das laufende Jahr sowie weitere interne und externe Investitionsmöglichkeiten. Die Dividende wird den Aktionärinnen und Aktionären am 24. April 2025 ausbezahlt. Ab 22. April 2025 wird die Aktie ohne Anspruch auf Dividende gehandelt. Folgende Dokumente zur Generalversammlung 2025 sind auf der Webseite von Bucher Industries unter bucherindustries.com/de/investoren/generalversammlung verfügbar: Einladung zur Generalversammlung

zu gegebener Zeit das Protokoll der Generalversammlung Am 29. April 2025 publiziert Bucher Industries eine Medienmitteilung zum Umsatz im ersten Quartal 2025. Kontakt für Aktionäre

T +41 58 750 15 00

gv@bucherindustries.com Kontakt für Investorinnen und Finanzanalysten

Jin Wiederkehr, Investor Relations

T +41 58 750 15 50

ir@bucherindustries.com Kontakt für Medien

Saskia Rusch, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com



