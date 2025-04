Tigo präsentiert die neue GO Junction- und TS4-X-Plattform sowie eine vollständig integrierte Solar-, Speicher-, Mobilitäts- und Heizungslösung für die sich wandelnden Anforderungen des europäischen Marktes.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo", "Unternehmen"), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energiesoftwarelösungen, wird vom 7. bis 9. Mai auf der Intersolar Europe in München seine neuesten Innovationen für Solarinstallateure im Wohnbereich sowie im gewerblichen und industriellen Bereich (C&I) vorstellen. Zu den vorgestellten Produkten gehören die neue Tigo GO Junction, die neueste Ergänzung des EI Residential-Solar- und Speicher-Ökosystems und die zentrale Verbindung zwischen Photovoltaik (PV)-Erzeugung, Energiemanagement und Hausheizung, die die Tigo-Lösung für Wohngebäude vervollständigt.

Mit mehr als einer Million installierter Wärmepumpen in Deutschland in den letzten fünf Jahren und Prognosen, die bis 2030 auf bis zu zehn Millionen Einheiten hindeuten ist der Markt für Wohnraumbeheizung in eine Phase der Konvergenz zwischen sauberer Energie und intelligenten Technologien eingetreten. In dieser neuen Landschaft können Systeme nun die PV-Produktion, die Energiespeicherung und die Haushaltslasten intelligent verwalten und so neue Methoden zur Beschleunigung des Übergangs zur Solarenergie erschließen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Auswirkungen der Heizgasausgaben angehen. Um diese Energiearbitrage zu automatisieren, führt Tigo die GO Junction als innovatives Zusatzgerät auf dem europäischen Markt ein, das das EI-Residential -Ökosystem um intelligente Heizung erweitert. So wie der Tigo GO EV Charger die Elektromobilität in das Energie-Ökosystem von Wohngebäuden einführt, ermöglicht die GO Junction die nahtlose Integration und intelligente Verwaltung von Wärmepumpen von Drittanbietern innerhalb der Softwareplattform Energy Intelligence und vervollständigt so die Vision eines vollständig integrierten Hausenergiesystems.

"Wir kennen die EI-Residential-Lösung gut, da wir sie seit einiger Zeit regelmäßig installieren, und wir haben die Zuverlässigkeit und Integration aller ihrer Komponenten immer geschätzt", sagte Georg Kreitmair, Geschäftsführer der Weiss-Blau GmbH, eines Tigo-Advanced-Installateurs in Deutschland. "Eine direkte Verbindung zur Wärmepumpe war der nächste logische Schritt, wurde aber auch zunehmend von Kunden gefordert, die auf eine Maximierung des Eigenverbrauchs abzielten. Mit der Einführung der Verbindung Tigo GO Junction können wir nun eine wirklich ganzheitliche Lösung anbieten, bei der Energieerzeugung, -speicherung und -verwaltung auf einfache und koordinierte Weise zusammenarbeiten. Ein vollständig integriertes Tigo-System vereinfacht auch die Installation und bietet dem Endbenutzer einen echten Mehrwert."

Der Tigo-Stand auf der Intersolar wird ein voll funktionsfähiges EI-Residential-System umfassen, um eine kohärente Lösung zu präsentieren, die alle Elemente der Solarenergieerzeugung, -speicherung und des Energiemanagements zusammenführt. Das System umfasst TS4 Flex MLPE, ein- und dreiphasige Wechselrichter, modulare Batteriespeicher und den EI Link, der die gesamte Systemverkabelung, Kommunikation und ein vollständiges Backup-System in einem einzigen, kompakten Gehäuse vereint. Besucher können die beiden neuesten Erweiterungen des Tigo-Ökosystems sehen: den GO EV Charger, der die E-Mobilität direkt in die Plattform integriert, und die brandneue GO Junction, die Wärmepumpen in den Energiemanagement-Mix einbezieht. Zusammen zeigen diese Innovationen, dass sich das EI-Residential-System zu einer echten All-in-One-Energielösung für moderne Haushalte entwickelt hat intelligent, skalierbar und bereit für die Energiewende.

"Die Tigo GO Junction ist mehr als eine technologische Weiterentwicklung, sie ist eine Lösung, die direkt aus den Erfahrungen und Bedürfnissen der Installateure stammt, die täglich mit unseren Systemen arbeiten und uns ihre Erfahrungen mitteilen", sagte Mirko Bindi, Senior VP of Sales EMEA MD Europe bei Tigo Energy. "Indem wir die Anregungen der Installateure durch einen kontinuierlichen Dialog in echte Lösungen umsetzen, schließen wir eine wichtige Feedback-Schleife mit dem Markt. Unser Engagement für Total Quality Solar (TQS) leitet uns bei der Bereitstellung von Spitzenleistungen in jeder Phase der Solar-Lieferkette von der Produktentwicklung und -herstellung bis hin zur Installation und langfristigen Wartungsfreundlichkeit. Als kontinuierlicher Prozess definiert der TQS-Geist den Standard, an dem wir unsere Abläufe ausrichten, auch über die Unternehmensgrenzen hinaus."

Europäische PV-Fachleute, die die Intersolar in München besuchen, können sich auch über die gesamte Palette der TS4 Flex MLPE-Produkte informieren, darunter das TS4-X, das eine leistungsstarke neue Plattform mit fortschrittlichen Funktionen in einer Familie modularer Geräte bietet. Das TS4-X wurde für die Anforderungen der heutigen Hochleistungs-Solarmodule entwickelt und vereint Optimierung, Überwachung und schnelle Abschaltung oder eine Kombination daraus in einer flexiblen Lösung. Alle Leistungsdaten sowie die durch Optimierung zurückgewonnene Energiemenge (Reclaimed Energy) können über die Softwareplattform Energy Intelligence angezeigt und analysiert werden, die sowohl Installateuren als auch Systembesitzern eine verbesserte Steuerung, umfassende Diagnose und ein intelligenteres Energiemanagement für die gesamte PV-Flotte bietet.

Für aktuelle Informationen zu den neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit Tigo-Lösungen, bewährten Installationsverfahren oder dem Green-Glove-Serviceprogramm vereinbaren Sie vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Intersolar Europe in der Messe München, Halle B4, Stand 160, einen Termin mit dem technischen Team von Tigo Customer Success, indem Sie ein kurzes Formular auf der entsprechenden Messeseite ausfüllen.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter intelligenter Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarsystemen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimizer-Technologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Echtzeit-Energieüberwachung und bieten eine schnelle Abschaltung auf Modulebene, die vom Code gefordert wird. Das Unternehmen entwickelt und fertigt auch Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen mit Speicher für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

