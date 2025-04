FORTEC Elektronik AG (DE0005774103) hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie mit den Herausforderungen der angespannten Lieferketten und Bauteileknappheit besser als erwartet zurechtkommt. In einer aktuellen Analyse hebt die Montega AG ihr Kursziel für die Aktie des Elektronik-Spezialisten auf 28,00 Euro an.

Starkes viertes Quartal treibt Ergebnis

Laut der jüngsten Konkretisierung der Geschäftsjahresprognose rechnet FORTEC für 2021/2022 nun mit einem Konzernumsatz von 85 bis 90 Mio. Euro, was einem Wachstum von 9,8% bis 16,2% entspricht. Besonders positiv überrascht hat die deutliche Anhebung des Ergebnisziels auf 8,0 bis 8,7 Mio. Euro EBIT. Dies liegt erheblich über der bisherigen Analystenerwartung von 7,2 Mio. Euro.

FORTEC punktet mit Preissetzungsmacht

Dem Unternehmen gelingt es offenbar, gesteigerte Beschaffungskosten besser als erwartet an die Kunden weiterzugeben. Die Analysten interpretieren dies als Beleg für die hohe Qualität der FORTEC-Produkte. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war zudem das USA-Geschäft des Konzerns, das sich nach Unternehmensangaben außerordentlich positiv entwickelt hat.

Die Montega AG bestätigt ihre Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 28,00 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 18 Prozent entspricht. Die Experten attestieren FORTEC "eine erfreuliche Robustheit gegenüber den vorherrschenden externen Einflüssen" und passen aufgrund der in diesem Geschäftsjahr demonstrierten Preissetzungsmacht auch ihre Mittelfristprognosen nach oben an.

Der Beitrag FORTEC-Aktie: Gewinnsprung überzeugt Analysten erschien zuerst auf Nebenwertewelt.