FORTEC Elektronik AG dämpft die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr deutlich. Nach vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2025/2026 wird klar: Die angepeilten Ziele sind nicht mehr erreichbar. Besonders das Segment Datenvisualisierung steht unter Druck - gleichzeitig belasten steigende Kosten und Einmaleffekte das Ergebnis. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Handelt es sich um eine kurzfristige Delle oder um ein strukturelles Problem? Umsatz wächst leicht - Ergebnis bleibt schwach Im ersten Halbjahr erzielte FORTEC einen Umsatz von rund 37,7 Mio. Euro und lag damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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