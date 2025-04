News von Trading-Treff.de Sehr schwach präsentiert sich heute die Aktie von Plug Power. Das Unternehmen hat bis in die Abendstunden hinein weitere -6,4 % verloren. Damit ist der Kurs auf inzwischen 0,84 € nach unten durchgesackt. In den vergangenen fünf Tagen verlor der Titel -13,2 %. Seit 1. Januar sind bereits 60 % Kursverlust zu verzeichnen. Dies ist einer der schlimmsten Abwärtstrends in der Geschichte des Unternehmens, das bereits seit mehr ...

