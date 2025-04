Allschwil, 16. April 2025

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der heutigen ordentlichen Generalversammlung (GV) für das Geschäftsjahr 2024 allen vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträgen zugestimmt haben.

An der GV genehmigten die Aktionäre den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024. Sie stimmten ausserdem dem Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung zu und entlasteten die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung.

Stephan Schindler wurde zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt, während Leonard Kruimer, Dr. Martin Nicklasson, Dr. Nicole Onetto, Dr. Carole Sable und Dr. Thomas Werner als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt wurden. Zudem wurde Leonard Kruimer neu in den Vergütungsausschuss gewählt und Dr. Nicklasson und Dr. Onetto als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt. Die Amtsdauer aller Verwaltungsräte endet mit dem Abschluss der GV 2026.

Ausserdem genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den vorgeschlagenen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der GV 2025 bis zur GV 2026 und den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung (fixe und variable Vergütung) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026. Im Rahmen einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung hiessen die Aktionärinnen und Aktionäre auch den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 gut.

Schliesslich wurde Dr. Caroline Cron von den Aktionärinnen und Aktionären als unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten GV wiedergewählt und Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 gewählt.

Domenico Scala sagte: «Ich möchte unseren Aktionären für ihre deutliche Unterstützung der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge danken. Insbesondere gratuliere ich Stephan Schindler zu seiner Wahl zum neuen Verwaltungsratspräsidenten. Nachdem ich dem Verwaltungsrat seit 2011 angehört habe, davon die letzten neun Jahre als Präsident, und Basilea sich in einer starken Position befindet, bin ich stolz, den Staffelstab an Stephan Schindler weitergeben zu können. Er ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Life-Sciences-Bereich und ich bin zuversichtlich, dass er dazu beitragen wird, Basilea zu weiterem Erfolg zu führen.»

An der GV waren 31.9 % des Aktienkapitals vertreten. Das entspricht 56.1 % des eingetragenen, stimmberechtigten Kapitals. Insgesamt sind derzeit 66.6 % des Aktienkapitals im Aktienregister der Basilea eingetragen.

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

