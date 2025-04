News von Trading-Treff.de Tesla ist unverändert auf dem Weg nach unten. Die Aktie verlor auch am Mittwoch erneut -3,2 %. Nun notiert sie bei 217,80 €. Der Titel hat zwar in den vergangenen zehn Tagen einiges an Boden gut gemacht. Allerdings ist der gesamte Nachrichtenflow nicht wirklich hilfreich. Derzeit gibt es Diskussionen darum, wie weit die Zoll-Vorschriften von Donald Trump dem Unternehmen des Mitpolitikers Elon Musk, also Tesla, am Ende schaden ...

