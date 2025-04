Visa-Aktie verliert vor Quartalszahlen - Analysten senken Kursziele, bleiben aber optimistisch. Wie wirkt sich die aktuelle Unsicherheit aus?

Die Aktie von Visa zeigt sich aktuell unter Druck. Im Vorfeld der Quartalszahlen Ende April herrscht spürbare Nervosität am Markt. Das Unternehmen selbst hüllt sich bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse in Schweigen - die übliche "Quiet Period".

Der Titel notiert heute bei 294,50 Euro, ein Minus von 1,36% gegenüber dem Vortag. Damit liegt die Aktie auch klar unter dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Nervosität vor Q2-Bericht

Was steckt hinter der aktuellen Zurückhaltung der Anleger? Es sind die Erwartungen an den bevorstehenden Bericht zum zweiten Geschäftsquartal, der am 29. April veröffentlicht werden soll. Solche Termine sorgen oft für Vorsicht und abwartende Haltungen. Die selbst auferlegte Kommunikationssperre von Visa im Vorfeld verstärkt diese Phase der Unsicherheit naturgemäß.

Analysten ziehen die Zügel an

Auch von Analystenseite gibt es Signale für eine etwas gedämpftere Erwartungshaltung. TD Cowen senkte das Kursziel kürzlich von 382 auf 370 Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Buy" bei. Ähnlich handelte Wolfe Research: Das Ziel wurde von 410 auf 390 Dollar angepasst, ebenfalls bei einer weiterhin positiven Grundeinschätzung.

Diese Anpassungen deuten darauf hin, dass Experten zwar langfristig optimistisch bleiben, kurzfristig aber offenbar vorsichtiger agieren.

Dividende als Stabilitätsanker?

Trotz der aktuellen Kursdelle hält das Unternehmen an seiner Dividendenpolitik fest. Visa schüttet regelmäßig an seine Aktionäre aus, was für eine gewisse Verlässlichkeit spricht, auch wenn der Markt gerade unruhig ist.

