Siemens Energy hat am Mittwochabend starke vorläufige Zahlen für das Q2 des gebrochenen Geschäftsjahres vorgelegt. Trotz anhaltender Probleme bei der Windtochter Gamesa überzeugt das Unternehmen mit einem deutlichen Gewinnsprung und hebt seine Jahresprognose daher an. Am Markt kommt das gut anSiemens Energy hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 die Erwartungen klar übertroffen. Der bereinigte Gewinn vor Sondereffekten sprang von 170 Millionen auf 906 Millionen Euro. Von Bloomberg geführte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...