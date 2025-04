Die Allianz-Aktie setzt ihre Erholung fort, während sich Anleger auf eine mögliche Dividendensteigerung freuen. Wie wirken sich Klimarisiken aus?

Die Allianz-Aktie zeigt sich heute stabil bei 344,00 Euro (+0,06%) und setzt damit ihre jüngste Erholung fort. Seit dem 38-Tage-Linien-Durchbruch bei 343,30 Euro gestern bewegt sich der Titel im oberen Drittel des Dax - ein technisch wichtiges Signal für Charttechniker.

Dividendenfieber greift um sich

Besonders spannend: In drei Wochen steht die Ausschüttung an. Analysten rechnen mit einer Erhöhung auf knapp 5 Prozent - ein starker Anreiz für Dividendenjäger. "Die Allianz überzeugt mit stabilen Erträgen und steigenden Ausschüttungen", heißt es in Marktkommentaren.

Doch nicht nur die Ausschüttungen stimmen:

Das KUV von 0,95 signalisiert Unterbewertung

Der KGV-2025 von 11,79 bleibt branchenattraktiv

47% der Analysten sehen Outperform-Potenzial

Klimarisiken als dunkle Wolke

Allianz-Vorstand Günther Thallinger warnte jüngst vor den Folgen des Klimawandels: "Manche Risiken könnten unversicherbar werden." Diese Aussage sorgte für leichte Verunsicherung, doch der Kurs hielt sich tapfer.

Mit +31,51% im Jahresverlauf und 30% über dem 52-Wochen-Tief bleibt der Versicherer ein Fels in der Brandung. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Dividendenstory den Titel weiter trägt.

