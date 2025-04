NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einigen Tagen relativer Ruhe am US-Aktienmarkt sind die Kurse am Mittwoch wieder stark unter Druck geraten. Besonders hart traf es einmal mehr die konjunktursensiblen Technologiewerte. Hier lasteten ein überraschend schwacher Auftragseingang des weltweit größten Chip-Maschinenbauers ASML sowie verschärfte Einschränkungen für Lieferungen von KI-Chips nach China durch die US-Regierung auf der Stimmung. Für einen zusätzlichen Dämpfer sorgten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Seiner Meinung nach könnten die negativen Auswirkungen der US-Importzölle auf die Inflation anhaltend sein.

Für den von den großen Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 3,04 Prozent auf 18.257,64 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 1,73 Prozent auf 39.669,39 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 büßte 2,24 Prozent auf 5.275,70 Zähler ein. Im Gegenzug verzeichneten US-Staatsanleihen Gewinne./la/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, NL0010273215