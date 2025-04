UBS stuft Ferrari auf 'Kaufen' hoch trotz Kursverlusten. Fundamentaldaten bleiben stark, Quartalszahlen im Fokus. Ist die Korrektur überzogen?

Die Ferrari-Aktie zeigt sich heute mit einem Minus von 1,20% bei 380,30 Euro weiter unter Druck. Seit dem 52-Wochen-Hoch im Februar hat der Titel bereits rund 22% an Wert verloren - doch die UBS sieht nun Einstiegschancen.

Analysten stufen auf "Kaufen" hoch

Am Dienstag hat die UBS ihre Einschätzung für Ferrari auf "Kaufen" heraufgestuft. Die Schweizer Bank argumentiert, die jüngste Korrektur biete eine attraktive Gelegenheit, in die Aktie des Luxusautoherstellers einzusteigen.

Interessant:

Der aktuelle Kurs liegt 13% unter dem durchschnittlichen Analystenziel von 435,46 Euro

46% der Analysten sehen die Aktie bullisch (6 von 13)

Nur ein Analyst empfiehlt derzeit den Verkauf

Fundamentaldaten bleiben stark

Trotz der Kursrückschläge glänzt Ferrari weiterhin mit soliden Fundamentaldaten:

Die Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen

Der Cashflow pro Aktie liegt bei 9,94 USD

Das Unternehmen übertrifft regelmäßig die Erwartungen der Analysten

Allerdings sind die Bewertungskennzahlen weiterhin hoch:

KGV 2025: 42,64

KUV aktuell: 12,57

KCV aktuell: 43,56

Ausblick auf Quartalszahlen

Am 6. Mai stehen die Zahlen für das erste Quartal 2025 an. Die Erwartungen sind hoch - Ferrari hat sich in der Vergangenheit regelmäßig als zuverlässiger Überperformer erwiesen.

Der RSI von 31,1 deutet zudem darauf hin, dass die Aktie nach der jüngsten Schwächephase möglicherweise wieder aufholpotenzial hat. Ob der Titel jedoch an frühere Höhen anknüpfen kann, wird stark von den kommenden Quartalszahlen abhängen.

