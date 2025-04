Anerkennung aufgrund der "Completeness of Vision" (Vollständigkeit der Vision) und "Ability to Execute" (Fähigkeit zur Umsetzung) des Unternehmens

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, gab heute bekannt, dass es zum elften Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions 2025ausgezeichnet wurde. Dem Bericht zufolge wurde Kinaxis erneut als Leader aufgrund seiner "Completeness of Vision" und "Ability to Execute" positioniert.

Kinaxis bietet End-to-End-Supply-Chain-Orchestrierung durch Maestro, seine KI-gestützte Plattform mit Fähigkeiten, die Vertriebs- und Betriebsplanung (S&OP), Bedarfs- und Angebotsplanung und Produktionsplanung sowie ihre Ausführung umfassen. Kinaxis investiert weiterhin in Innovation und Skalierung durch KI-gesteuerte Automatisierung, zusammensetzbare Architektur (Composable Architecture) und einen wachsenden globalen Kundenstamm, insbesondere im Hightech-Bereich, in der Elektronik und in den Biowissenschaften.

"Kinaxis lieferte eine vollwertige attributbasierte Planung im großen Maßstab und schenkte uns weitaus mehr Vertrauen als anderen Lieferanten", so Karl Alsop, Vice President, Supply Planning, Systems and Analytics bei Incora. "Maestro stellte uns ein Tool mit einer einheitlichen Sicht auf unsere Lieferkette und mit überzeugendem Glauben an die Daten zur Verfügung. Diesem Tool konnten sowohl Kunden als auch Lieferanten vertrauen. Es passt hervorragend zu unserem Unternehmen und bietet eine vertrauensvolle Grundlage für unsere nächsten Zielsetzungen."

"Wir sind überzeugt, dass unsere Ernennung zum 11. Mal zu einem Leader die Rolle widerspiegelt, die Kinaxis gespielt hat, um die Supply Chain Transformation (Modernisierung von Lieferketten durch neue Technologien) voranzutreiben", so Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Von der Pionierarbeit für das erste In-Memory-MRP-System bis zur Einführung der ersten cloudbasierten Supply-Chain-Planungsplattform und nun der Freisetzung der Kraft der KI durch die Verschmelzung prädiktiver, generativer und agentischer Fähigkeiten haben wir konsequent die Innovationen geliefert, die globale Unternehmen benötigen, um die heutige Komplexität mit mehr Agilität und Resilienz bewältigen zu können."

Kinaxis verfügt über eine 40-jährige Entwicklungsgeschichte bei der Unterstützung der weltweit komplexesten Lieferketten, Veränderungen zu umgehen, die Agilität zu verbessern und bessere Entscheidungen zu treffen. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens prägte die Entwicklung der Lieferkettenkategorie von der Einführung der gleichzeitigen Planung bis hin zur KI-gestützten End-to-End-Orchestrierung, die globale Unternehmen heute nutzen, um neue Störungen wie etwa Zölle zu bewältigen.

Diese neueste Anerkennung erfolgt im Anschluss an die Ernennung zur Customers' Choice in den Gartner Voice of the Customer for Supply Chain Planning Solutions 2024, einer Anerkennung basierend auf direktem Feedback von Supply-Chain-Experten. Zu den jüngsten Innovationen gehören die Einführung von agentischen KI Fähigkeiten, eine strategische Partnerschaft mit Databricks, die auf die Vereinheitlichung strukturierter und unstrukturierter Daten, die Förderung prädiktiver Erkenntnisse und die Beschleunigung der Echtzeit-Orchestrierung abzielt, sowie eine separate Partnerschaft mit Infor, die sich auf die Ausweitung der Ökosystem-Integration konzentriert.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

