Das Wetter hat den Beginn der Erdbeerernte in dem Land begünstigt. Laut Tesco werden die Früchte diese Woche in die Regale kommen. Der Absatz wird auf rund 500.000 Körbe geschätzt, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Die Erdbeersaison in Großbritannien ist laut Tesco bereits angelaufen. "Fast drei Wochen Sonnenschein haben die ersten Handelsmengen Erdbeeren...

