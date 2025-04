Bystronic AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Auftragseingang im ersten Quartal 2025 auf dem Niveau der Vorquartale



17.04.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Weiterhin zurückhaltendes Investitionsverhalten von Kunden führt wie erwartet zu stagnierendem Auftragseingang

Umsatz auf dem Niveau der Vorjahresperiode

Die Auswirkungen der von der US-Administration angekündigten Zollerhöhungen sind schwer einzuschätzen Kennzahlen Mio. CHF Q1 2025 Q1 2024 in % in % k.W.1 Auftragseingang 154.1 159.0 (3.1) (4.8) Nettoumsatz 151.3 148.3 2.0 0.2 Auftragsbestand 241.1 279.4 (13.7) (11.3) 1 zu konstanten Wechselkursen

Zürich, 17. April 2025 - Die geopolitischen Entwicklungen und damit verbundenen Unsicherheiten führten dazu, dass sich das Marktumfeld auch im ersten Quartal 2025 weiterhin sehr herausfordernd gestaltete. In der Folge lag der Auftragseingang mit CHF 154 Millionen auf dem Quartalsdurchschnitt des Vorjahres (CHF 156 Millionen). Die Division Systems generierte Neubestellungen von CHF 104 Millionen, welche damit um 2.3% (-4.2% zu konstanten Wechselkursen) unter dem ersten Quartal 2024 (CHF 106 Millionen) lagen. Mit Ausnahme der Region Americas verzeichneten die Regionen EMEA, China und APAC ein Wachstum gegenüber der Vorjahresperiode. In der Division Service ging der Auftragseingang um 4.7% (-6.0% zu konstanten Wechselkursen) auf CHF 50 Millionen zurück. Die Nachfrage nach Ersatzteilen hat aufgrund der tieferen Auslastung von Kunden abgenommen. Doch dank der breiten Dienstleistungspalette und der zunehmenden Anzahl an Wartungsverträgen konnte Bystronic die Anzahl Servicestunden weiter steigern.



Trotz des leicht tieferen Auftragsbestands zu Beginn des Jahres 2025 wuchs der Umsatz gegenüber dem ersten Quartal 2024 um 2.0% (0.2% zu konstanten Wechselkursen) auf CHF 151.3 Millionen. Bystronic schloss mehrere Projekte erfolgreich ab und verkaufte verhältnismässig mehr Einzelmaschinen mit kürzerer Installationszeit. Zum Quartalsende lag der Auftragsbestand mit CHF 241 Millionen auf dem Niveau vom Jahresende 2024 (CHF 239 Millionen).



Ausblick

Die Auswirkungen der von der US-Administration angekündigten Zollerhöhungen sind derzeit schwer einzuschätzen. Dies könnte zu weiteren Unsicherheiten im Markt führen und das Geschäftsumfeld zusätzlich belasten. Daher verzichtet Bystronic auf eine Prognose zur Geschäftsentwicklung für das Gesamtjahr 2025. Medienmitteilung (PDF)

Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.



Disclaimer

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die englische Übersetzung vom deutschen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Zollerhöhungen durch die US-Administration und Gegenmassnahmen anderer Länder, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängende Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.

