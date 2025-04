Antimon-Boom beschleunigt sich nach Trumps Dekret - Wird Global Tactical der nächste Highflyer im Markt für kritische Mineralien?!

Anzeige / Werbung

In einem beispiellosen Schritt zur Stärkung der nationalen Rohstoffsicherheit hat US-Präsident Donald Trump ein umfassendes Dekret zur Förderung heimischer Produktion kritischer Mineralien unterzeichnet.

Mit Antimonpreisen auf einem Allzeithoch von 59.000 USD pro Tonne, steigenden geopolitischen Spannungen und Chinas Exportverboten rückt ein Unternehmen besonders in den Fokus: Global Tactical Metals Corp. (WKN: A412UK) - ein vielversprechender Junior-Explorer mit einem hochgradigen Antimonprojekt in Nevada.



Trumps Dekret: Nationale Sicherheit durch heimische Rohstoffförderung

Das neue Dekret des Weißen Hauses ist ein Weckruf für die Industrie: Die USA müssen sofort ihre Inlandsproduktion kritischer Rohstoffe hochfahren, um die Abhängigkeit von feindlich gesinnten Exportnationen zu beenden. Antimon, das in der Verteidigung, Energie, Halbleitertechnik und Batterietechnologie unersetzlich ist, wurde dabei ausdrücklich als strategisch relevant für die nationale Sicherheit eingestuft.

Genehmigungsverfahren sollen ab sofort beschleunigt und priorisiert werden - ein massiver Vorteil für US-Unternehmen mit aktiven Projekten.

Global Tactical Metals: Das Antimon-Juwel Amerikas

Vor diesem Hintergrund ist die Übernahme der historischen Green-Antimon-Mine in Nevada durch Global Tactical ein strategischer Volltreffer. Die Mine wurde während des Ersten Weltkriegs entdeckt und war in drei bedeutenden Phasen in Betrieb: 1936-1937, 1952-1954 sowie 1962-1967. Historische Daten belegen eine Produktion von 46 Tonnen Antimon, mit dokumentierter Vererzung entlang bedeutender Störungszonen in Gabbro-, Kalk- und Schieferformationen.

Besonders bemerkenswert: Proben aus dem Projekt lieferten Antimongehalte von bis zu 32,95 % - ein Wert, der die Green Mine zu einer der hochgradigsten bekannten Antimon-Lagerstätten in den Vereinigten Staaten macht.

Mit Chinas Exportbeschränkungen rückt die nationale Eigenversorgung in den Vordergrund - und Global Tactical antwortet entschlossen: Mit modernsten Methoden wie Drohnen-gestütztem LiDAR und hyperspektraler Bildgebung wird die Mineralisierung gezielt erweitert und kartiert.

Top-Expertise an Bord: Dr. Marcus Bursik verstärkt das Advisory Board

In einem strategischen Schritt hat Global Tactical Metals kürzlich den renommierten Geologen Dr. Marcus Bursik in sein Advisory Board berufen. Dr. Bursik, promoviert am California Institute of Technology, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in geologischer Beratung für Militär, Regierungsstellen und Industrie. Zu seinen Stationen zählen Forschungsarbeiten für die NASA, das US-Verteidigungsministerium und die NATO.

CEO Kelly Abbott kommentierte:

"Angesichts der geopolitischen Umbrüche bauen wir unsere US-Strategie mit führender Expertise aus. Dr. Bursik bringt tiefgreifendes Verständnis für geostrategische Rohstoffsysteme mit und wird entscheidend dazu beitragen, unser Unternehmen im Rahmen des US-Verteidigungsfördergesetzes optimal zu positionieren."

Die Personalie unterstreicht: Global Tactical bereitet sich auf eine führende Rolle in der US-Rohstoffversorgung vor.

Vergleich mit Perpetua Resources: Der nächste 10-Bagger?



Ein Blick auf Perpetua Resources zeigt, wohin die Reise gehen könnte. Das Unternehmen ist ebenfalls im Antimonsegment aktiv und handelt inzwischen am NASDAQ. Die Aktie stieg von 1,69 USD auf 13,80 USD - ein Anstieg von über 700 %, ausgelöst durch denselben Megatrend: nationale Sicherheit trifft kritische Mineralien.

Global Tactical und Perpetua haben entscheidende Gemeinsamkeiten:

Heimische, historisch belegte Antimonvorkommen mit hohen Gehalten

Förderung durch US-Regierungsprogramme und beschleunigte Genehmigungsverfahren

Zentraler Beitrag zur Sicherung gefährdeter Lieferketten

Wer Perpetuas Kursentwicklung verpasst hat, sollte bei Global Tactical Metals nun besonders genau hinsehen.



Investor-Alert: Jetzt beginnt der Run auf Antimon

Mit der entschlossenen Neuausrichtung der US-Politik, explodierenden Antimonpreisen und der dringenden Notwendigkeit zur Entkopplung von China, entsteht eine einmalige Chance für Anleger. Global Tactical Metals ist mit seinem hochgradigen Projekt in Nevada, strategischer Neubesetzung im Team und politischem Rückenwind perfekt aufgestellt, um die nächste Erfolgsgeschichte in der kritischen Rohstoffversorgung zu schreiben.

Für Investoren, die frühzeitig von Amerikas neuer Rohstoffagenda profitieren wollen, führt an Global Tactical (WKN: A412UK) kaum ein Weg vorbei.



Fazit: Antimon steht im Rampenlicht - und Global Tactical Metals ist bereit für den großen Auftritt.