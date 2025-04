News von Trading-Treff.de Die Aktie von Bayer hat am Ende des Tages ein kleines Plus von immerhin 0,62 % geschafft. Damit hat die Aktie am Ende sogar etwas Zufriedenheit erzeugt. Am Vortag war sie um -0,31 % nach unten gelaufen. Aktuell notiert sie jetzt bei 20,96 Euro. Damit ist sie noch nicht ganz im Aufwärtstrend zurück. Allerdings hat sich der Wert doch deutlich gegen alle Erwartungen stabilisiert. Neue Nachrichten waren in diesem Tagen keine ...

