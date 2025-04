NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1057 auf 970 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Volatilität in der Auftragslage könne man nicht einfach wegwischen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sollten die Erwartungen an 2026 nach einem schwachen ersten Quartal jedoch moderater werden, sei dies nur gut./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 22:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215