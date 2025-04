Die tägliche Eskalation des Handelsstreits der USA mit fast allen Wirtschaftszonen der Welt bleibt vor allem in China nicht unbeachtet. Aus Mentalitätsgründen fordert der chinesische Premier Xi-Jinping mehr Respekt für sein Land ein. Strafzölle wurden so nicht nur mit Gegen-Strafzöllen beantwortet, nun hat China auch die Ausfuhr von kritischen Metallen und Seltenen Erden drastisch eingeschränkt. Für die Westlichen Industrienationen ist das ein Alptraum, denn die Exportkontrollen verschärfen die globale Rohstoffunsicherheit. Für die Hightech-Industrie bedeutet das: Deutlich höhere Preise, Innovationsdruck und ein erhöhtes geopolitisches Risiko. Gleichzeitig beschleunigt die aktuelle Krise weltweit den Aufbau neuer Lieferketten, den notwendigen technologischen Umbau und die Rückverlagerung von strategischen Fertigungen. Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) arbeitet seit einigen Jahren an einem weiteren Minenstart in Südkorea, der nun kurzfristig ansteht. Und die Kundschaft steht Schlange, wenn es um den Output geht. Denn aktuell gilt: Je rarer, desto teurer. Die Aktie wird zum Blockbuster an den deutschen und kanadischen Börsenplätzen - über 150 % Plus stehen in nur 6 Monaten auf der Kurstafel. Die Rally dürfte weitergehen!

