TeamViewer notiert seitwärts, doch Analysten sehen Aufwärtspotenzial. Hohe ESG-Bewertung und starker Cashflow stützen die positive Einschätzung.

Die TeamViewer-Aktie zeigt heute eine leichte Erholung nach den Verlusten am Vormittag. Aktuell notiert das Papier bei 12,52 Euro, ein Minus von 0,36 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit bleibt der Titel in einer Seitwärtsbewegung gefangen, die seit Wochen charakteristisch für den Software-Spezialisten ist.

Analysten sehen Potenzial trotz Überbewertung

Interessant ist die Diskrepanz zwischen den Bewertungskennzahlen und der Analystenmeinung. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt aktuell bei 3,24 - ein Wert, der nach allgemeinen Maßstäben auf eine Überbewertung hindeutet. Dennoch sehen die meisten Analysten weiterhin Potenzial:

Durchschnittliches Kursziel: 15,58 Euro (+24,07% zum aktuellen Kurs)

Höchstes Kursziel: 20,00 Euro

Konsensmeinung: "Outperform"

"Die starken Fundamentaldaten rechtfertigen das Vertrauen der Analysten", kommentiert ein Marktbeobachter. Tatsächlich weist TeamViewer mit einem ESG-Rating von AAA und hohen Gewinnmargen solide Unternehmenskennzahlen auf. Der Cashflow pro Aktie liegt bei 1,43 Euro, was zu einem moderaten Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,74 führt.

Kurzfristige Volatilität, langfristige Stabilität

Die jüngste Kursentwicklung zeigt typische Schwankungen:

+4,10% im Monatsvergleich

+1,38% im Jahresvergleich

Aktuell 28,70% über dem 52-Wochen-Tief

Die anstehende Hauptversammlung am 28. Mai in Göppingen könnte neue Impulse bringen. Bis dahin dürfte der Titel weiterhin in seinem bekannten Korridor zwischen 12 und 13 Euro pendeln. Die hohe Volatilität von 42,31% deutet jedoch auf weitere Bewegungen hin.

