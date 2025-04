EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

SANHA GmbH & Co. KG mit weiterer Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2024



17.04.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SANHA GmbH & Co. KG mit weiterer Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse mit 124,1 Mio. Euro um knapp 2 % über Vorjahr

Rohertrag steigt deutlich auf 75 Mio. Euro

EBITDA wächst um 2,0 Mio. auf 21,5 Mio. Euro; EBITDA-Marge bei 17,4 % Essen, 17. April 2025 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), hat im Geschäftsjahr 2024 trotz geopolitischer Verwerfungen und weiterhin schwacher Baukonjunktur in Deutschland erneut eine Ertragssteigerung erzielt. Bei Umsatzerlösen von 124,1 Mio. Euro (Vorjahr: 121,8 Mio. Euro) erzielte die Gruppe ein EBITDA von 21,5 Mio. Euro (Vorjahr: 19,5 Mio. Euro), was einer deutlich gestiegenen EBITDA-Marge von 17,4 % entspricht. Grund für die Ertragsverbesserung ist vor allem der gestiegene Rohertrag, der bereinigt um Währungseffekte um rund 7,5 Mio. Euro auf 75 Mio. Euro anstieg. Die Rohertragsmarge (exkl. Währungskurserträge) erhöhte sich um fünf Prozentpunkte auf 60,4 % (Vorjahr 55,4 %), wodurch die gestiegenen Aufwendungen, insbesondere im Personalbereich, mehr als kompensiert wurden. Neben den Lohnsteigerungen stieg auch die Beschäftigtenanzahl auf durchschnittlich 669 im Geschäftsjahr 2024 nach 638 im Vorjahr. Ein weiterer Treiber der verbesserten Ertragskraft sind die Investitionen und Innovationen der vergangenen Jahre, die zu einer deutlichen Effizienzsteigerung in Produktion und Verwaltung geführt und die Resilienz des SANHA-Geschäftsmodells signifikant gestärkt haben. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 1,4 Mio. Euro auf 15,7 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag damit bei 12,7 % (Vorjahr: 11,8 %). Das Ergebnis vor Steuern lag bei 10,7 Mio. Euro und damit ebenfalls über dem Vorjahreswert von 9,5 Mio. Euro. Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens resümiert: "Wir haben angesichts eines sehr schwierigen Marktumfelds erneut zeigen können, dass wir in der Lage sind, schnell und flexibel auf die sehr volatilen Marktbedingungen zu reagieren. Die Resilienz unseres Geschäftsmodells ist inzwischen sehr hoch und unsere strategische Ausrichtung mit einer verstärkten Internationalisierung und den Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung machen sich deutlich bezahlt und sorgen dafür, dass wir Nachfrageschwankungen in einzelnen Märkten gut kompensieren können." SANHA bleibt Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit - Gold-Status bei EcoVadis Auch im Bereich Nachhaltigkeit hat SANHA im Geschäftsjahr 2024 weitere Fortschritte bei seinen Nachhaltigkeitsinitiativen erzielt. Diese betreffen unter anderem die Bereiche Energie- und Ressourceneffizienz, nachhaltige Produktentwicklung sowie Kreislaufwirtschaft und Recycling. So wurde die Gruppe im September 2024 erstmalig beim Nachhaltigkeits-Assessment von EcoVadis mit dem Gold-Status ausgezeichnet. Damit zählt SANHA zu den besten 5 % der von EcoVadis in den letzten 12 Monaten bewerteten Unternehmen. Das Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis zählt zu den renommiertesten Verfahren zur Messung der CSR-Performance von Unternehmen weltweit. Für 2025 erwartet die Geschäftsführung in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld einen Umsatz auf Vorjahresniveau bei leicht niedrigerem EBITDA und EBIT. Bei den konservativ geplanten, leicht unter 2024 liegenden Gewinnmargen rechnet SANHA jedoch weiterhin mit auskömmlichen positiven Erträgen, um seine Eigenkapitalposition weiter zu stärken und die Verschuldung sukzessive abzubauen. Insgesamt sieht sich SANHA auch im Bereich Unternehmensfinanzierung auf Kurs und profitiert nachhaltig von der stärkeren Diversifizierung seiner Finanzierungsstruktur durch die erfolgreiche Refinanzierung seiner Unternehmensanleihe 2013/2026. Der testierte Konzernabschluss 2024 der SANHA GmbH & Co. KG wird heute auf der Webseite der Gesellschaft unter www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Pressemitteilung zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025 folgt am 30. April 2025. Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in über 60 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt. Investor Relations / Presse:

Johannes Kaiser, Fabian Kirchmann

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-0

E-Mail: SANHA@ir-on.com



17.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com