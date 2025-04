NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,60 Euro auf "Outperform" belassen. Der Wirkstoffforscher habe im Schlussquartal 2024 die Erwartungen übertroffen und so die eigenen Ziele locker erreicht, schrieb Analyst Charles Weston am Donnerstag. Zudem begrüßt er die Vereinfachung des Geschäftsmodells durch die künftige Konzentration auf hochwertige Dienstleistungen und Therapiegebiete. Der Ausblick beinhalte derweil für 2025 eine weitere deutliche Senkung der Konsensschätzungen. Die Ziele für 2028 lägen eher im Rahmen der Erwartungen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 01:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 01:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005664809