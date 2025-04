Die E.ON-Aktie hat zuletzt eine sehr starke Kursentwicklung gezeigt. Klammert man den kleinen Abwärts-Schlenker zu Beginn des Jahres aus, liegt das Papier seit Mitte Januar mit über +45% im Plus. Was sind die Kurstreiber beim Energieversorger und ist der DAX-Titel weiterhin einen Kauf wert? Value vor Wachstum In volatilen Marktphasen ist Defensive Trumpf. Das unterstreicht die E.ON-Aktie sehr eindrucksvoll. Zwar ging es für das Papier nach dem Zoll-Hammer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...