Kopin-Aktie leicht im Plus vor Quartalsbericht, doch Jahresverlust bei 42%. Analysten halten an Kaufempfehlungen fest - morgen könnten Zahlen neue Impulse setzen.

Die Kopin-Aktie zeigt heute ein leichtes Plus von 0,07% auf 0,7505 Euro, während sich der Nano-Halbleiterhersteller auf die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen am morgigen 18. April vorbereitet. Der Titel bleibt jedoch in einer längerfristigen Abwärtsspirale gefangen - mit einem Minus von 42,54% im Jahresvergleich.

Analysten trotz Verluste optimistisch

Interessanterweise halten vier Analysten trotz der schwachen Performance weiterhin an ihren Kaufempfehlungen fest. Das durchschnittliche Kursziel von 2,50 US-Dollar liegt beeindruckende 196,67% über dem aktuellen Kurs. Drei Experten raten klar zum Kauf, einer sieht die Aktie als "Outperformer".

Die Erwartungen für die morgigen Zahlen sind gemischt: Während ein Umsatzplus prognostiziert wird, rechnen Marktbeobachter mit einem Verlust von 2 Cent pro Aktie. Dies würde die aktuelle KGV-Situation von -5,83 weiter belasten.

Fundamentale Herausforderungen

Die Kennzahlen zeigen ein ambivalentes Bild:

Das KUV von 2,85 deutet auf eine Überbewertung hin

Negativer Cashflow von -0,10 Euro pro Aktie

ESG-Bewertung unter Branchendurchschnitt

Trotz dieser Herausforderungen haben Analysten ihre Gewinnschätzungen zuletzt deutlich nach oben korrigiert. Die große Diskrepanz zwischen aktuellem Kurs und Analystenzielen bleibt der spannendste Aspekt dieser Aktie - morgen könnten die Quartalszahlen neue Impulse liefern.

