Technotrans-Aktie legt weiter zu, während Analysten deutliches Aufwärtspotenzial prognostizieren. Fundamentaldaten und kommende Quartalszahlen im Fokus.

Die Technotrans-Aktie zeigt sich heute mit einem Plus von 2,37% bei 17,30 Euro und setzt damit ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Innerhalb eines Monats legte der Titel bereits 3,15% zu, während die Analysten ein deutliches Kurspotenzial von über 30% sehen.

Fundamentale Stärken trotz gemischter Signale

Das Thermomanagement-Unternehmen aus Sassenberg punktet aktuell mit einer attraktiven Bewertung.

Das Thermomanagement-Unternehmen aus Sassenberg punktet aktuell mit einer attraktiven Bewertung. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei nur 0,46 - ein klarer Hinweis auf mögliche Unterbewertung. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 6,82 spricht für eine solide fundamentale Basis.

Besonders bemerkenswert: Beide Analysten, die den Titel verfolgen, empfehlen den Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 22,00 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Niveau. In den letzten Monaten wurden die Erwartungen zudem mehrfach nach oben korrigiert.

Doch es gibt auch Gegenwind:

Die Margenentwicklung bleibt verhalten

Die Umsatzerwartungen wurden zuletzt nach unten revidiert

Die Gewinnprognosen wurden gesenkt

Wichtige Termine stehen bevor

Am 6. Mai 2025 will Technotrans die Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Diese Veröffentlichung könnte neue Impulse setzen. Bereits zehn Tage später folgt die Jahreshauptversammlung am 16. Mai.

Technischer Blick: Der Titel notiert aktuell 24% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt aber noch 33% unter dem Jahreshoch. Die jüngste Kurserholung hat den Papieren neuen Schwung gegeben - ob die positive Stimmung anhält, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.





