Trotz 6,61-prozentiger Wertminderung und Abstand zum 52-Wochen-Hoch bleiben Marktexperten optimistisch und setzen ein Kursziel von durchschnittlich 22 Euro.

Der Kurs der Technotrans Aktie verzeichnete am Freitag einen signifikanten Einbruch von 6,61 Prozent und schloss bei 15,55 Euro. Damit setzt sich der negative Trend des Technologieunternehmens fort, dessen Papiere seit Jahresbeginn bereits 17,51 Prozent an Wert verloren haben. Besonders bemerkenswert ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 23,00 Euro, das erst vor wenigen Tagen am 2. Mai 2024 erreicht wurde und von dem die Aktie nun 32,39 Prozent entfernt ist. Die jüngste Kursentwicklung liegt auch deutlich unter den relevanten Durchschnittswerten - der Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 8,34 Prozent, während die Differenz zum 200-Tage-Durchschnitt bei 8,11 Prozent liegt.

Analysten bleiben trotz schwacher Performance optimistisch

Trotz der schwächelnden Kursentwicklung zeigen sich Marktexperten weiterhin zuversichtlich. Die aktuell zwei Analysten, die die Technotrans-Aktie bewerten, sprechen unisono eine Kaufempfehlung aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 22,00 Euro sehen sie ein Aufwärtspotenzial von über 44 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Dabei liegt das niedrigste Kursziel bei 21,00 Euro, das höchste bei 23,00 Euro. Die Fundamentaldaten untermauern die positive Einschätzung: Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,41 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,13 erscheint die Aktie des Spezialisten für Thermomanagement deutlich unterbewertet. Am 6. Mai 2025 wird das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen, was weitere Erkenntnisse zur Geschäftsentwicklung liefern dürfte.

