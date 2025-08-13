EQS-News: technotrans SE
technotrans steigert Umsatz und verdoppelt EBIT-Marge im 1. Halbjahr 2025
Sassenberg, 13. August 2025 - Der technotrans-Konzern hat im 1. Halbjahr 2025 seine erfolgreiche Entwicklung trotz des konjunkturell weiterhin herausfordernden Umfelds fortgesetzt. Aufgrund der anhaltenden Dynamik insbesondere in den Fokusmärkten Energy Management, Healthcare & Analytics und Print stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % auf 120,6 Mio. € (Vorjahr: 115,3 Mio. €). Das operative Konzernergebnis (EBIT) in Höhe von 8,4 Mio. € hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Entsprechend stark zeigte sich die EBIT-Marge mit 7,0 % (Vorjahr: 3,5 %). Der Return on Capital Employed (ROCE) erhöhte sich deutlich auf 15,0 % (Vorjahr: 11,5 %). Der Anstieg des Auftragsbestands auf 84 Mio. € sowie das Book-to-Bill-Ratio von 1,1 unterstreichen die Wachstumsperspektive.
"Unsere fokussierte Strategie und die Ergebnisbeiträge des Effizienzprogramms ttSprint entfalten ihre volle Wirkung: Wir wachsen profitabel, generieren attraktive Renditen und bauen unsere Marktposition konsequent aus. Damit schaffen wir die Basis, den Wert unserer Aktie nachhaltig zu steigern", betont Michael Finger, CEO der technotrans SE.
Energy Management, Healthcare & Analytics und Print mit Umsatzzuwächsen
Segment Technology steigert Umsatz und Ergebnis deutlich
Solide Finanz- und Vermögenslage
Vorstand bestätigt Prognose 2025
"Die starke Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025, unsere solide Auftragslage und unsere Fortschritte bei der Positionierung in Wachstumsmärkten wie der Batteriekühlung und der Flüssigkeitskühlung für Datacenter bilden die Basis für nachhaltiges profitables Wachstum", unterstreicht Michael Finger.
Über die technotrans SE:
