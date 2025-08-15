Original-Research: technotrans SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu technotrans SE Unternehmen: technotrans SE ISIN: DE000A0XYGA7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.08.2025 Kursziel: 31,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

H1: Solides Umsatzwachstum und tt-Sprint führen zu Verdopplung der EBIT-Marge



technotrans hat gestern den Halbjahresbericht für 2025 veröffentlicht und damit die gute Entwicklung des Q1 bestätigt. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis lagen im Rahmen unserer Erwartungen und unterstreichen die robuste Aufstellung des Unternehmens sowie weitere Wachstumschancen insbesondere in den Fokusmärkten Energy Management sowie Healthcare & Analytics.



[Tabelle]



Top- und Bottom Line leicht unterhalb unserer Erwartungen: Nach einem sehr starken ersten Quartal mit einem Umsatzwachstum von 7,3% yoy schwächte sich die Dynamik in Q2/25 etwas ab (+1,9% yoy). Damit lagen die Erlöse mit 60,4 Mio. EUR leicht unterhalb unserer Prognose i.H.v. 62,0 Mio. EUR, was insbesondere auf eine deutlich rückläufige Entwicklung des Laser-Geschäftsbereichs zurückzuführen war. Hier zeigte sich ein zunehmender Wettbewerb im Bereich industrieller Lasersysteme aus China sowie ein insgesamt schwaches Investitionsklima im heimischen Lasermarkt. Währenddessen konnten die Fokusmärkte Energy Management (+11% yoy) und Healthcare & Analytics (+44%) zweistellig wachsen. Deutlich steigende Auslieferungen bei Scannersystemen und im Halbleiterbereich trugen zu dem starken Wachstum im Healthcare & Analytics-Bereich bei, der mittlerweile rund 8% vom Konzernumsatz ausmacht. Positiv werten wir die Aussagen des Managements im Earnings Call, dass in diesem Fokusmarkt weiteres Wachstum in den Folgejahren erwartet wird und es sich nicht um eine einmalige Umsatzspitze handelt.



tt-Sprint-Effizienzprogramm führt zu signifikanter Margensteigerung: Im ersten Halbjahr konnte technotrans die Bruttomarge deutlich auf 29,8% verbessern, was einer Steigerung von 2,9PP yoy entspricht. Grund hierfür war das zu Jahresbeginn 2024 gestartete Effizienzprogramm tt-Sprint, das neben Einsparungen im Produktionsprozess auch die Bereinigung des Produktportfolios im Fokus hatte. Auch die Vertriebskosten konnten trotz Top Line-Wachstum um rund 0,5 Mio. EUR gesenkt werden. Insgesamt erzielte technotrans somit eine EBIT-Marge von 7,0%, was einer Verdopplung ggü. H1/24 entspricht. Der Free Cashflow war hingegen mit -1,1 Mio. EUR leicht rückläufig (H1/24: -0,7 Mio. EUR), was jedoch nicht am operativen Cashflow (H1: 1,7 Mio. EUR, +1,3 Mio. EUR yoy), sondern an deutlich erhöhten Anlageinvestitionen durch den Grundstückskauf in Sassenberg lag.



Fazit: Die Effekte des Effizienzprogramms ttSprint führten im ersten Halbjahr zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität, die im zweiten Halbjahr noch weiter ausgebaut werde dürfte. Gleichzeitig sollten die Wachstumstreiber Energy Management und Healthcare & Analytics im zweiten Halbjahr zu einer Beschleunigung des Top Line-Wachstums führen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 31,00 EUR.







