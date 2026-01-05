EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: technotrans SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die technotrans SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
technotrans SE
Robert-Linnemann-Str. 17
48336 Sassenberg
Deutschland
Internet:
http://www.technotrans.de
